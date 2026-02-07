Кэри на открытии Олимпиады выступала под фонограмму, сообщила режиссер

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Американская певица Мэрайя Кэри выступила под фонограмму во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии, сообщила режиссер церемонии Мария Лаура Ясконе.
Церемония открытия Игр состоялась в пятницу, 6 февраля. Основная часть церемонии прошла в Милане на стадионе "Сан-Сиро", отдельные мероприятия проводились параллельно в Кортина-д'Ампеццо, Предаццо и Ливиньо. 56-летняя Кэри в серебристом платье исполнила итальянскую песню 1985 года Volare.
"Во время всех церемоний мы всегда делаем заранее запись, это общемировая практика, но вчерашнее выступление было невероятным, мы все удовлетворены тем, что увидели", - заявила Ясконе на пресс-конференции МОК.
Выступление Кэри вызвало негативную реакцию среди пользователей соцсетей, которые отметили слабость выступления под фонограмму. Отдельные пользователи высмеяли тот факт, что перед Кэри находился экран с телесуфлером, на котором итальянские слова песни были записаны по правилам чтения английского языка. Части аудитории не понравилось, что на церемонии в Италии выступает иностранная певица.
Олимпийские игры проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.