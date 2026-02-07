Рейтинг@Mail.ru
Кэри на открытии Олимпиады выступала под фонограмму, сообщила режиссер
07.02.2026
13:47 07.02.2026
Кэри на открытии Олимпиады выступала под фонограмму, сообщила режиссер
Американская певица Мэрайя Кэри выступила под фонограмму во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии, сообщила режиссер церемонии... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
в мире
италия
милан
кортина-д'ампеццо
мэрайя кэри
международный олимпийский комитет (мок)
зимние олимпийские игры 2026
В мире, Италия, Милан, Кортина-д'Ампеццо, Мэрайя Кэри, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026
Мэрайя Кэри выступает на церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр
Мэрайя Кэри выступает на церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр
Мэрайя Кэри выступает на церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Американская певица Мэрайя Кэри выступила под фонограмму во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии, сообщила режиссер церемонии Мария Лаура Ясконе.
Церемония открытия Игр состоялась в пятницу, 6 февраля. Основная часть церемонии прошла в Милане на стадионе "Сан-Сиро", отдельные мероприятия проводились параллельно в Кортина-д'Ампеццо, Предаццо и Ливиньо. 56-летняя Кэри в серебристом платье исполнила итальянскую песню 1985 года Volare.
Церемония открытия Олимпиады
Зрители назвали церемонию открытия Олимпиады в Италии достойной
Вчера, 02:50
"Во время всех церемоний мы всегда делаем заранее запись, это общемировая практика, но вчерашнее выступление было невероятным, мы все удовлетворены тем, что увидели", - заявила Ясконе на пресс-конференции МОК.
Выступление Кэри вызвало негативную реакцию среди пользователей соцсетей, которые отметили слабость выступления под фонограмму. Отдельные пользователи высмеяли тот факт, что перед Кэри находился экран с телесуфлером, на котором итальянские слова песни были записаны по правилам чтения английского языка. Части аудитории не понравилось, что на церемонии в Италии выступает иностранная певица.
Олимпийские игры проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.
Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр
Президент Италии "приехал" на открытие Олимпиады на трамвае
Вчера, 03:12
 
В мире, Италия, Милан, Кортина-д'Ампеццо, Мэрайя Кэри, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026
 
