Президент Италии "приехал" на открытие Олимпиады на трамвае
03:12 07.02.2026
Президент Италии "приехал" на открытие Олимпиады на трамвае
Президент Италии "приехал" на открытие Олимпиады на трамвае - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Президент Италии "приехал" на открытие Олимпиады на трамвае
Организаторы церемонии открытия зимних Олимпиады в Италии показали инсценированный "приезд" президента Италии Серджо Маттареллы на стадион "Сан-Сиро", где... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
в мире
италия
милан
серджо маттарелла
зимние олимпийские игры 2026
валентино росси
спорт
италия
милан
Президент Италии "приехал" на открытие Олимпиады на трамвае

В Италии показали инсценированный приезд Маттареллы на открытие Олимпиады

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЦеремония открытия XXV зимних Олимпийских игр
Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр. Архивное фото
РИМ, 7 фев - РИА Новости. Организаторы церемонии открытия зимних Олимпиады в Италии показали инсценированный "приезд" президента Италии Серджо Маттареллы на стадион "Сан-Сиро", где прошло торжественное открытие игр.
В ролике, показанном по телеканалу Rai1, глава государства садится на обычный трамвай, которые в Милане окрашены в желтые цвета, и оказывается среди простых пассажиров - семей с детьми. На борт трамвая также поднимаются олимпийские знаменосцы. Перед тем, как сойти у "Сан-Сиро", Маттарелла подает одной из девочек оброненную игрушку. В конце ролика он прощается с вагоновожатым, которым оказался икона мотоспорта, многократный чемпион мира Валентино Росси, одетый в форменные фуражку и пиджак.
По информации газеты Repubblica, ролик был записан в понедельник вечером и хранился в секрете до последнего момента.
Шарлиз Терон выступает на церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Шарлиз Терон на церемонии открытия Олимпиады процитировала слова Манделы
