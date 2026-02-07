https://ria.ru/20260207/olimpiada-2072834096.html
Президент Италии "приехал" на открытие Олимпиады на трамвае
Организаторы церемонии открытия зимних Олимпиады в Италии показали инсценированный "приезд" президента Италии Серджо Маттареллы на стадион "Сан-Сиро", где... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07T03:12:00+03:00
2026-02-07T03:12:00+03:00
2026-02-07T03:14:00+03:00
в мире
италия
милан
серджо маттарелла
зимние олимпийские игры 2026
валентино росси
спорт
италия
милан
В мире, Италия, Милан, Серджо Маттарелла, Зимние Олимпийские игры 2026, Валентино Росси, Спорт
