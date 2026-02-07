Вице-премьер Италии осудил тех, кто освистал Израиль на открытии Олимпиады

РИМ, 7 фев - РИА Новости. Лидер партии "Лига", вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что публика, освиставшая сборную Израиля на церемонии открытия Олимпийских игр, не понимает олимпийского духа.

"Прекрасная церемония, единственным диссонансом стали (немногие) свистки и неодобрительные возгласы во время прохода израильских спортсменов. Те, кто их освистывал, совершенно не поняли олимпийского духа", - говорится в заявлении Сальвини, поступившем в РИА Новости.