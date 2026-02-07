Рейтинг@Mail.ru
Вице-премьер Италии осудил тех, кто освистал Израиль на открытии Олимпиады - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Вице-премьер Италии осудил тех, кто освистал Израиль на открытии Олимпиады
Вице-премьер Италии осудил тех, кто освистал Израиль на открытии Олимпиады
в мире
сша
италия
израиль
зимние олимпийские игры 2026
спорт
в мире, сша, италия, израиль, зимние олимпийские игры 2026, спорт
В мире, США, Италия, Израиль, Зимние Олимпийские игры 2026, Спорт
Вице-премьер Италии осудил тех, кто освистал Израиль на открытии Олимпиады

Сальвини: публика, освиставшая сборную Израиля, не понимает олимпийского духа

© РИА Новости / Александр НатрускинМаттео Сальвини
Маттео Сальвини - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
Маттео Сальвини. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
РИМ, 7 фев - РИА Новости. Лидер партии "Лига", вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что публика, освиставшая сборную Израиля на церемонии открытия Олимпийских игр, не понимает олимпийского духа.
"Прекрасная церемония, единственным диссонансом стали (немногие) свистки и неодобрительные возгласы во время прохода израильских спортсменов. Те, кто их освистывал, совершенно не поняли олимпийского духа", - говорится в заявлении Сальвини, поступившем в РИА Новости.
Помимо израильской команды, публика на стадионе "Сан-Сиро" встретила свистом и неодобрительными криков появление на экранах вице-президента США Джей Ди Вэнса.
Шарлиз Терон выступает на церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Шарлиз Терон на церемонии открытия Олимпиады процитировала слова Манделы
Вчера, 01:57
 
В миреСШАИталияИзраильЗимние Олимпийские игры 2026Спорт
 
