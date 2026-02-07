Рейтинг@Mail.ru
Итальянцы восхитились формой сборной Монголии на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
02:39 07.02.2026
Итальянцы восхитились формой сборной Монголии на Олимпиаде
Итальянцы восхитились формой сборной Монголии на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Итальянцы восхитились формой сборной Монголии на Олимпиаде
Итальянские пользователи соцсети Х пришли в восторг от формы сборной команды Монголии на открытии Зимней Олимпиады, выяснило РИА Новости. РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026
Итальянцы восхитились формой сборной Монголии на Олимпиаде

Итальянцы восхитились формой сборной Монголии на открытии Олимпиады

РИМ, 7 фев - РИА Новости. Итальянские пользователи соцсети Х пришли в восторг от формы сборной команды Монголии на открытии Зимней Олимпиады, выяснило РИА Новости.
Монгольские атлеты одеты в длинные традиционные халаты из синего кашемира, их отделка и пояса выполнены в виде красного и желтого орнамента.
Итальянский горнолыжник Джованни Францони - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Кто круче оделся на Игры: стилист раскрыл секреты олимпийской формы
6 февраля, 08:00
"Монгольская форма просто безумная", - написал один из пользователей.
"Они уже давно должны были бы завоевать все медали", - гласит другой комментарий.
"Одежды Монголии? С ума сойти", - поделился впечатлениями еще один итальянец.
Форма спортсменов из Монголии ранее произвела фурор на специализированных модных порталах. Им удалось отобрать внимание у итальянской сборной, форму которой пошил дом Armani, а также у сборных Великобритании и США.
Церемония открытия Олимпиады проходит в пятницу вечером на миланском стадионе "Сан-Сиро".
Олимпийские кольца - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Зрители церемонии открытия ОИ-2026 раскритиковали форму сборной Германии
Вчера, 01:54
 
