Итальянцы восхитились формой сборной Монголии на Олимпиаде

РИМ, 7 фев - РИА Новости. Итальянские пользователи соцсети Х пришли в восторг от формы сборной команды Монголии на открытии Зимней Олимпиады, выяснило РИА Новости.

Монгольские атлеты одеты в длинные традиционные халаты из синего кашемира, их отделка и пояса выполнены в виде красного и желтого орнамента.

"Монгольская форма просто безумная", - написал один из пользователей.

"Они уже давно должны были бы завоевать все медали", - гласит другой комментарий.

"Одежды Монголии ? С ума сойти", - поделился впечатлениями еще один итальянец.

США. Форма спортсменов из Монголии ранее произвела фурор на специализированных модных порталах. Им удалось отобрать внимание у итальянской сборной, форму которой пошил дом Armani, а также у сборных Великобритании