Итальянцы восхитились формой сборной Монголии на Олимпиаде
Итальянцы восхитились формой сборной Монголии на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Итальянцы восхитились формой сборной Монголии на Олимпиаде
Итальянские пользователи соцсети Х пришли в восторг от формы сборной команды Монголии на открытии Зимней Олимпиады, выяснило РИА Новости.
РИМ, 7 фев - РИА Новости. Итальянские пользователи соцсети Х пришли в восторг от формы сборной команды Монголии на открытии Зимней Олимпиады, выяснило РИА Новости.
Монгольские атлеты одеты в длинные традиционные халаты из синего кашемира, их отделка и пояса выполнены в виде красного и желтого орнамента.
"Монгольская форма просто безумная", - написал один из пользователей.
"Они уже давно должны были бы завоевать все медали", - гласит другой комментарий.
"Одежды Монголии
? С ума сойти", - поделился впечатлениями еще один итальянец.
Форма спортсменов из Монголии ранее произвела фурор на специализированных модных порталах. Им удалось отобрать внимание у итальянской сборной, форму которой пошил дом Armani, а также у сборных Великобритании
и США
.
Церемония открытия Олимпиады проходит в пятницу вечером на миланском стадионе "Сан-Сиро".