Шарлиз Терон на церемонии открытия Олимпиады процитировала слова Манделы

2026-02-07T01:57:00+03:00
2026-02-07T01:57:00+03:00
2026-02-07T01:57:00+03:00
Посол мира ООН Терон призвала сделать Игры чем-то большим, чем просто спортом
РИМ, 7 фев - РИА Новости. Южноафриканская актриса, посол мира ООН Шарлиз Терон на церемонии открытия Зимней Олимпиады в Италии выступила со словами Нельсона Манделы о мире и призвала сделать начавшие Игры "чем-то большим, чем просто спортом".
"Мир - это не только отсутствие конфликтов. Мир - это создание такой среды, где могут процветать все, независимо от расы, цвета кожи, убеждений, религии, пола, класса, касты и любого другого социального фактора или положения", - прочла Терон
слова своего соотечественника.
По ее словам, сегодня это послание "более важно, чем когда-либо".
"Поэтому давайте сделаем эти игры чем-то большим, чем просто спортом, давайте помнить, что мы все равны, что необходимо уважать друг друга, и давайте надеяться на мир во всем мире", - сказала актриса.
Церемонию открытия Игр в Милане
и Кортине-д"Ампеццо транслирует телеканал Rai1.