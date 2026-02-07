Шарлиз Терон на церемонии открытия Олимпиады процитировала слова Манделы

РИМ, 7 фев - РИА Новости. Южноафриканская актриса, посол мира ООН Шарлиз Терон на церемонии открытия Зимней Олимпиады в Италии выступила со словами Нельсона Манделы о мире и призвала сделать начавшие Игры "чем-то большим, чем просто спортом".

"Мир - это не только отсутствие конфликтов. Мир - это создание такой среды, где могут процветать все, независимо от расы, цвета кожи, убеждений, религии, пола, класса, касты и любого другого социального фактора или положения", - прочла Терон слова своего соотечественника.

По ее словам, сегодня это послание "более важно, чем когда-либо".

"Поэтому давайте сделаем эти игры чем-то большим, чем просто спортом, давайте помнить, что мы все равны, что необходимо уважать друг друга, и давайте надеяться на мир во всем мире", - сказала актриса.