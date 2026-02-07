Рейтинг@Mail.ru
Шарлиз Терон на церемонии открытия Олимпиады процитировала слова Манделы - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:57 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/olimpiada-2072827900.html
Шарлиз Терон на церемонии открытия Олимпиады процитировала слова Манделы
Шарлиз Терон на церемонии открытия Олимпиады процитировала слова Манделы - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Шарлиз Терон на церемонии открытия Олимпиады процитировала слова Манделы
Южноафриканская актриса, посол мира ООН Шарлиз Терон на церемонии открытия Зимней Олимпиады в Италии выступила со словами Нельсона Манделы о мире и призвала... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07T01:57:00+03:00
2026-02-07T01:57:00+03:00
италия
милан
шарлиз терон
нельсон мандела
оон
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072827761_0:0:2853:1605_1920x0_80_0_0_b9b61e0c447e83af4333b1a73d5791c6.jpg
https://ria.ru/20260207/olimpiada-2072824946.html
https://ria.ru/20260207/olimpiada-2072827090.html
италия
милан
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072827761_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_7c974f161a8ddd8bdbad52015879d89e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
италия, милан, шарлиз терон, нельсон мандела, оон, зимние олимпийские игры 2026
Италия, Милан, Шарлиз Терон, Нельсон Мандела, ООН, Зимние Олимпийские игры 2026
Шарлиз Терон на церемонии открытия Олимпиады процитировала слова Манделы

Посол мира ООН Терон призвала сделать Игры чем-то большим, чем просто спортом

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкШарлиз Терон выступает на церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр
Шарлиз Терон выступает на церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
РИМ, 7 фев - РИА Новости. Южноафриканская актриса, посол мира ООН Шарлиз Терон на церемонии открытия Зимней Олимпиады в Италии выступила со словами Нельсона Манделы о мире и призвала сделать начавшие Игры "чем-то большим, чем просто спортом".
"Мир - это не только отсутствие конфликтов. Мир - это создание такой среды, где могут процветать все, независимо от расы, цвета кожи, убеждений, религии, пола, класса, касты и любого другого социального фактора или положения", - прочла Терон слова своего соотечественника.
Мэрайя Кэри выступает на церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Мэрайя Кэри назвала исполнением мечты выступление на открытии Игр-2026
01:21
По ее словам, сегодня это послание "более важно, чем когда-либо".
"Поэтому давайте сделаем эти игры чем-то большим, чем просто спортом, давайте помнить, что мы все равны, что необходимо уважать друг друга, и давайте надеяться на мир во всем мире", - сказала актриса.
Церемонию открытия Игр в Милане и Кортине-д"Ампеццо транслирует телеканал Rai1.
ОИ-2026.Церемония открытия - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Делегации США и Израиля на церемонии открытия Олимпиады встретили свистом
01:47
 
ИталияМиланШарлиз ТеронНельсон МанделаООНЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Зенит
    3
    0
  • Теннис
    Завершен
    В. Звонарева
    Ч. Шуай
    66
    33
  • Теннис
    Завершен
    Х. Баптист
    Е. Александрова
    663
    376
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Ноттингем Форрест
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Пиза
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Унион
    Айнтрахт Фр
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    Лилль
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала