https://ria.ru/20260207/olimpiada-2072827090.html
Делегации США и Израиля на церемонии открытия Олимпиады встретили свистом
Делегации США и Израиля на церемонии открытия Олимпиады встретили свистом - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Делегации США и Израиля на церемонии открытия Олимпиады встретили свистом
Делегации США и Израиля на церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо были встречены свистом со стороны части публики на... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07T01:47:00+03:00
2026-02-07T01:47:00+03:00
2026-02-07T01:47:00+03:00
в мире
сша
израиль
милан
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072815278_0:18:3106:1765_1920x0_80_0_0_ee6c016ec3d7fad6108fb72db9de5544.jpg
https://ria.ru/20260206/peskov-2072794426.html
сша
израиль
милан
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072815278_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_2c68456fb86e4aa016a3d0db96e4faa8.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, милан, зимние олимпийские игры 2026
В мире, США, Израиль, Милан, Зимние Олимпийские игры 2026
Делегации США и Израиля на церемонии открытия Олимпиады встретили свистом
Делегации США и Израиля на церемонии открытия ОИ в Милане встретили свистом