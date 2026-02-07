https://ria.ru/20260207/olimpiada-2072825091.html
Вэнс с трибуны следит за церемонией открытия зимней Олимпиады
Вэнс с трибуны следит за церемонией открытия зимней Олимпиады - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Вэнс с трибуны следит за церемонией открытия зимней Олимпиады
Вице-президент США Джей Ди Вэнс с трибуны стадиона "Сан-Сиро" следит за церемонией открытия зимней Олимпиады в Милане и Кортине-Д'Ампеццо. РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07T01:22:00+03:00
2026-02-07T01:22:00+03:00
2026-02-07T01:38:00+03:00
