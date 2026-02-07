Рейтинг@Mail.ru
Вэнс с трибуны следит за церемонией открытия зимней Олимпиады
01:22 07.02.2026 (обновлено: 01:38 07.02.2026)
Вэнс с трибуны следит за церемонией открытия зимней Олимпиады
в мире, сша, милан, кортина-д'ампеццо, серджо маттарелла, зимние олимпийские игры 2026
В мире, США, Милан, Кортина-д'Ампеццо, Серджо Маттарелла, Зимние Олимпийские игры 2026
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкОлимпиада
Олимпиада - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Олимпиада. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
РИМ, 7 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс с трибуны стадиона "Сан-Сиро" следит за церемонией открытия зимней Олимпиады в Милане и Кортине-Д'Ампеццо.
Вэнс с супругой Ушей заняли место в ложе для почетных гостей по правую руку от президента Италии Серджо Маттареллы. Появление многочисленной сборной США Вэнс встретил аплодисментами стоя. Как следует из трансляции, на вице-президента и американскую команду местная публика отреагировала оживленно: эмоции варьировались от восторга до недовольного свиста.
Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в Милане и Кортине-д'Ампеццо.
Логотип Олимпиады-2026 - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Принцесса Анна с мужем приняла участие в церемонии открытия Олимпиады-2026
01:17
 
В миреСШАМиланКортина-д'АмпеццоСерджо МаттареллаЗимние Олимпийские игры 2026
 
