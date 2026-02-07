Рейтинг@Mail.ru
Посольство России в Италии организовало выставку к открытию Олимпиады
01:15 07.02.2026 (обновлено: 01:16 07.02.2026)
Посольство России в Италии организовало выставку к открытию Олимпиады
2026
РИМ, 7 фев - РИА Новости. Посольство России в Италии организовало уличную выставку к открытию Олимпиады, в диппредставительстве также заявили о попрании символов и принципов олимпийского движения.
Выставка под названием "Citius, Altius, Fortius - Communiter?" ("Быстрее, выше, сильнее - вместе?") посвящена отдельным эпизодам российско-итальянских контактов на Олимпийских играх с 1956 по 2026 годы. Фотографии из архивов российских информагентств, появившиеся на ограждении дипмиссии, изображают советских и российских спортсменов, принимавших участие в Олимпиадах в Италии, и итальянских атлетов с Игр в Москве и Сочи.
"К сожалению, мы видим, что идеалы олимпизма растоптаны, его основополагающие принципы подвержены отмене", - говорится в сообщении посольства.
Олимпиада без российских спортсменов будет неполноценной, заявил Жуков
Напомнив о том, что российская сборная не участвует в Олимпиаде, посольство привело отрывок из Олимпийской хартии, которая говорит об осуществлении прав и свобод, которые должны быть обеспечены в отсутствие какой-либо формы дискриминации.
Захарова назвала заявление МИД Италии об атаке на ОИ клеветой
Заголовок открываемого материала