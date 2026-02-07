Посольство России в Италии организовало выставку к открытию Олимпиады

РИМ, 7 фев - РИА Новости. Посольство России в Италии организовало уличную выставку к открытию Олимпиады, в диппредставительстве также заявили о попрании символов и принципов олимпийского движения.

Напомнив о том, что российская сборная не участвует в Олимпиаде, посольство привело отрывок из Олимпийской хартии, которая говорит об осуществлении прав и свобод, которые должны быть обеспечены в отсутствие какой-либо формы дискриминации.