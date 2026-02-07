Дебютная гонка для Непряевой на Играх сложилась хорошо, считает Вылегжанин

«

"Даша – молодая спортсменка, она хорошо боролась на своей первой дистанции на Олимпийских играх. Темп гонки был довольно высокий, который задавали норвежки и шведка Карлссон. Я думаю, что Даша получила колоссальный опыт. В каких-то моментах ей не во всем удалось показать себя, в том числе поддержать темп. Но такой темп не удалось выдержать и многим мировым лидерам. А Даша с ними боролась и обыграла кого-то из них. Поэтому я считаю, что гонка сложилась для Даши в целом хорошо", - сказал Вылегжанин.