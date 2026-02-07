Рейтинг@Mail.ru
Дебютная гонка для Непряевой на Играх сложилась хорошо, считает Вылегжанин
17:03 07.02.2026
Дебютная гонка для Непряевой на Играх сложилась хорошо, считает Вылегжанин
лыжные гонки
дарья непряева
максим вылегжанин
зимние олимпийские игры 2026
дарья непряева, максим вылегжанин, зимние олимпийские игры 2026
Лыжные гонки, Дарья Непряева, Максим Вылегжанин, Зимние Олимпийские игры 2026
Дебютная гонка для Непряевой на Играх сложилась хорошо, считает Вылегжанин

Вылегжанин: Непряева неплохо провела дебютную гонку на ОИ и получила важный опыт

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр Максим Вылегжанин заявил РИА Новости, что дебютная гонка на Олимпиаде-2026 в целом неплохо сложилась для российской лыжницы Дарьи Непряевой, которая приобрела огромный опыт выступлений на главном старте четырехлетия.
Россиянка в субботу преодолела 20-километровую дистанцию (10 км классическим ходом и 10 км свободным) в скиатлоне за 57 минут 41,3 секунды, заняв 17-е место и отстав от победительницы шведки Фриды Карлссон на 3 минуты 56,1 секунды. На первых 10 километрах Непряева упала на спуске, однако сумела продолжить гонку.
«
"Даша – молодая спортсменка, она хорошо боролась на своей первой дистанции на Олимпийских играх. Темп гонки был довольно высокий, который задавали норвежки и шведка Карлссон. Я думаю, что Даша получила колоссальный опыт. В каких-то моментах ей не во всем удалось показать себя, в том числе поддержать темп. Но такой темп не удалось выдержать и многим мировым лидерам. А Даша с ними боролась и обыграла кого-то из них. Поэтому я считаю, что гонка сложилась для Даши в целом хорошо", - сказал Вылегжанин.
Бородавко поддержал Непряеву после 17-го места в скиатлоне на Олимпиаде
Лыжные гонкиДарья НепряеваМаксим ВылегжанинЗимние Олимпийские игры 2026
 
