https://ria.ru/20260207/nepryaeva-2072909813.html
Дебютная гонка для Непряевой на Играх сложилась хорошо, считает Вылегжанин
Дебютная гонка для Непряевой на Играх сложилась хорошо, считает Вылегжанин - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Дебютная гонка для Непряевой на Играх сложилась хорошо, считает Вылегжанин
Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр Максим Вылегжанин заявил РИА Новости, что дебютная гонка на Олимпиаде-2026 в целом неплохо сложилась для... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07T17:03:00+03:00
2026-02-07T17:03:00+03:00
2026-02-07T17:03:00+03:00
лыжные гонки
дарья непряева
максим вылегжанин
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072906680_0:389:2016:1523_1920x0_80_0_0_3ca2e189ad0db3962f28c9a645483875.jpg
https://ria.ru/20260207/borodavko-2072905386.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072906680_0:0:2187:1640_1920x0_80_0_0_3da3e60eb335f1716e624955ec73fb5f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дарья непряева, максим вылегжанин, зимние олимпийские игры 2026
Лыжные гонки, Дарья Непряева, Максим Вылегжанин, Зимние Олимпийские игры 2026
Дебютная гонка для Непряевой на Играх сложилась хорошо, считает Вылегжанин
Вылегжанин: Непряева неплохо провела дебютную гонку на ОИ и получила важный опыт
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр Максим Вылегжанин заявил РИА Новости, что дебютная гонка на Олимпиаде-2026 в целом неплохо сложилась для российской лыжницы Дарьи Непряевой, которая приобрела огромный опыт выступлений на главном старте четырехлетия.
Россиянка в субботу преодолела 20-километровую дистанцию (10 км классическим ходом и 10 км свободным) в скиатлоне за 57 минут 41,3 секунды, заняв 17-е место и отстав от победительницы шведки Фриды Карлссон на 3 минуты 56,1 секунды. На первых 10 километрах Непряева упала на спуске, однако сумела продолжить гонку.
«
"Даша – молодая спортсменка, она хорошо боролась на своей первой дистанции на Олимпийских играх. Темп гонки был довольно высокий, который задавали норвежки и шведка Карлссон. Я думаю, что Даша получила колоссальный опыт. В каких-то моментах ей не во всем удалось показать себя, в том числе поддержать темп. Но такой темп не удалось выдержать и многим мировым лидерам. А Даша с ними боролась и обыграла кого-то из них. Поэтому я считаю, что гонка сложилась для Даши в целом хорошо", - сказал Вылегжанин.