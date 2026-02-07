Рейтинг@Mail.ru
"Невероятное уважение": канадский тренер клуба КХЛ в восторге от Овечкина
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
18:38 07.02.2026
"Невероятное уважение": канадский тренер клуба КХЛ в восторге от Овечкина
хоккей
спорт
александр овечкин
жерар галлан
шанхайские драконы
вашингтон кэпиталз
континентальная хоккейная лига (кхл)
национальная хоккейная лига (нхл)
александр овечкин, жерар галлан, шанхайские драконы, вашингтон кэпиталз, континентальная хоккейная лига (кхл), национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Александр Овечкин, Жерар Галлан, Шанхайские драконы, Вашингтон Кэпиталз, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Невероятное уважение": канадский тренер клуба КХЛ в восторге от Овечкина

Митч Лав рассказал, что Овечкин помог ему обустроиться в КХЛ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер "Шанхайских драконов" Митч Лав в разговоре с РИА Новости признался, что российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин помог ему получить работу в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Покинувший "Вашингтон" Лав был назначен на пост главного тренера "Шанхайских драконов" 17 января вместо канадца Жерара Галлана, ушедшего из-за проблем со здоровьем. Контракт с 41-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2026/27.
"После того, как я приехал в Россию, я общался с ним немного. Я спросил, как дела у него и у "Кэпиталз", а он - как я обустроился в России. Я испытываю невероятное уважение к Алексу. Он помог мне устроиться в КХЛ. Он очень многое знает о лиге", - сказал Лав.
"Овечкин - единственный в своем роде. Другого такого не существует. Все, что он из себя представляет, - его масштаб личности, его характер, то уважение, которое испытывают к нему другие игроки, его роль капитана, его значение как игрока в истории НХЛ, - уникально. Конечно, хочется привнести подобную атмосферу в команду, с которой работаешь. Его способность как капитана воодушевлять команду на борьбу впечатляет. Это самое настоящее лидерство. Оно дано ему природой. Он лидер по своей сути. У меня каждый день была возможность наблюдать за этим, это я запомню навсегда", - добавил тренер "Шанхайских драконов".
Новый главный тренер клуба КХЛ Шанхайские драконы Митч Лав - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Тренер "Шанхайских драконов" заявил, что его мнение о России изменилось
Вчера, 18:37
 
