"Невероятное уважение": канадский тренер клуба КХЛ в восторге от Овечкина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер "Шанхайских драконов" Митч Лав в разговоре с РИА Новости признался, что российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин помог ему получить работу в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Покинувший "Вашингтон" Лав был назначен на пост главного тренера "Шанхайских драконов" 17 января вместо канадца Жерара Галлана, ушедшего из-за проблем со здоровьем. Контракт с 41-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2026/27.
«
"После того, как я приехал в Россию, я общался с ним немного. Я спросил, как дела у него и у "Кэпиталз", а он - как я обустроился в России. Я испытываю невероятное уважение к Алексу. Он помог мне устроиться в КХЛ. Он очень многое знает о лиге", - сказал Лав.
"Овечкин - единственный в своем роде. Другого такого не существует. Все, что он из себя представляет, - его масштаб личности, его характер, то уважение, которое испытывают к нему другие игроки, его роль капитана, его значение как игрока в истории НХЛ, - уникально. Конечно, хочется привнести подобную атмосферу в команду, с которой работаешь. Его способность как капитана воодушевлять команду на борьбу впечатляет. Это самое настоящее лидерство. Оно дано ему природой. Он лидер по своей сути. У меня каждый день была возможность наблюдать за этим, это я запомню навсегда", - добавил тренер "Шанхайских драконов".