https://ria.ru/20260207/match-2072878659.html
Ла Лига объявила о переносе одного из матчей тура
Ла Лига объявила о переносе одного из матчей тура - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Ла Лига объявила о переносе одного из матчей тура
Испанская футбольная Ла Лига объявила на своем официальном сайте о переносе матча 23-го тура между "Райо Вальекано" и "Овьедо". РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07T12:55:00+03:00
2026-02-07T12:55:00+03:00
2026-02-07T13:36:00+03:00
футбол
спорт
чемпионат испании по футболу
райо вальекано
реал овьедо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021443717_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c7cd624fabf43736f90533d1082b9a80.jpg
https://ria.ru/20260202/atletik-2071603841.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021443717_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_5cdc9632cac3e7b70984419db61e85aa.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, чемпионат испании по футболу, райо вальекано, реал овьедо
Футбол, Спорт, Чемпионат Испании по футболу, Райо Вальекано, Реал Овьедо
Ла Лига объявила о переносе одного из матчей тура
Матч Ла Лиги между "Райо Вальекано" и "Овьедо" перенесли из-за плохого поля