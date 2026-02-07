Рейтинг@Mail.ru
Ла Лига объявила о переносе одного из матчей тура
Футбол
 
12:55 07.02.2026 (обновлено: 13:36 07.02.2026)
Ла Лига объявила о переносе одного из матчей тура
Ла Лига объявила о переносе одного из матчей тура - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Ла Лига объявила о переносе одного из матчей тура
Испанская футбольная Ла Лига объявила на своем официальном сайте о переносе матча 23-го тура между "Райо Вальекано" и "Овьедо". РИА Новости Спорт, 07.02.2026
футбол
спорт
чемпионат испании по футболу
райо вальекано
реал овьедо
спорт, чемпионат испании по футболу, райо вальекано, реал овьедо
Футбол, Спорт, Чемпионат Испании по футболу, Райо Вальекано, Реал Овьедо
Ла Лига объявила о переносе одного из матчей тура

Матч Ла Лиги между "Райо Вальекано" и "Овьедо" перенесли из-за плохого поля

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Испанская футбольная Ла Лига объявила на своем официальном сайте о переносе матча 23-го тура между "Райо Вальекано" и "Овьедо".
Встреча должна была пройти в субботу, 7 февраля, и начаться в 16:00 мск. Причиной переноса стало то, что футбольное поле на стадионе в Мадриде "не соответствует необходимым нормам для проведения встречи в безопасных условиях".
«
"Райо Вальекано" приложил значительные усилия в течение этой недели для полной замены газона на поле, чтобы матч мог пройти в обычном режиме. Однако неблагоприятные погодные условия во время проведения этих работ, а также прогноз погоды на ближайшие часы с непрекращающимися дождями помешали газону достичь необходимого оптимального состояния", - говорится в заявлении.
Футболисты Реал Сосьедад и Реала - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
"Реал Сосьедад" упустил победу в матче Ла Лиги с "Атлетиком"
2 февраля, 01:18
 
