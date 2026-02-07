Рейтинг@Mail.ru
Хоккеисты Точилкин и Энас стали победителями конкурсов на мастер-шоу КХЛ - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
15:46 07.02.2026
Хоккеисты Точилкин и Энас стали победителями конкурсов на мастер-шоу КХЛ
Герман Точилкин и Сэм Энас выиграли первые конкурсы, проходившие в рамках мастер-шоу Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Екатеринбурге. РИА Новости Спорт, 07.02.2026
хоккей
спорт
екатеринбург
москва
даниэл спронг
даниил пыленков
роман горбунов
автомобилист
екатеринбург
москва
спорт, екатеринбург, москва, даниэл спронг, даниил пыленков, роман горбунов, автомобилист, хк динамо, нефтехимик, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Екатеринбург, Москва, Даниэл Спронг, Даниил Пыленков, Роман Горбунов, Автомобилист, ХК Динамо, Нефтехимик, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Герман Точилкин и Сэм Энас выиграли первые конкурсы, проходившие в рамках мастер-шоу Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Екатеринбурге.
Нападающий нижнекамского "Нефтехимика" Точилкин, представляющий команду U23 Stars, стал победителем в конкурсе "Круг на скорость". Спортсмен прошел дистанцию за 13,733 секунды. Далее идут Даниэль Спронг (14,250; World Stars, "Автомобилист"), Даниил Пыленков (14,599; RUS Stars, "Динамо", Москва) и Роман Горбунов (14,883; Ural Stars, "Автомобилист").
Игрок Салавата Юлаева Алексей Василевский - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Василевский выиграл конкурс на самый эффектный буллит в мастер-шоу КХЛ
Вчера, 15:27
Американский нападающий минского "Динамо" Энас, выступающий за команду легионеров KHL World Stars, набрал 13 баллов в "Конкурсе капитанов". Следом за ним идут Александр Радулов (10; RUS Stars, "Локомотив"), Егор Яковлев (7; Ural Stars, "Металлург") и Прохор Полтапов (5; U23 Stars, ЦСКА).
Матч звезд КХЛ проходит 7 и 8 февраля в Екатеринбурге на стадионе "Автомобилиста". В нем принимают участие команды KHL U23 Stars, KHL World Stars, KHL Ural Stars и KHL RUS Stars. В воскресенье сборные сыграют в финале и матче за третье место.
Глава КХЛ Алексей Морозов - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Глава КХЛ заявил, что Олимпиада не вызывает у него большого интереса
6 февраля, 21:56
 
ХоккейСпортЕкатеринбургМоскваДаниэл СпронгДаниил ПыленковРоман ГорбуновАвтомобилистХК Динамо (Москва)НефтехимикКХЛ 2025-2026
 
