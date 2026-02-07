https://ria.ru/20260207/kkhl-2072899617.html
Хоккеисты Точилкин и Энас стали победителями конкурсов на мастер-шоу КХЛ
Хоккеисты Точилкин и Энас стали победителями конкурсов на мастер-шоу КХЛ - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Хоккеисты Точилкин и Энас стали победителями конкурсов на мастер-шоу КХЛ
Герман Точилкин и Сэм Энас выиграли первые конкурсы, проходившие в рамках мастер-шоу Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Екатеринбурге. РИА Новости Спорт, 07.02.2026
хоккей
спорт
екатеринбург
москва
даниэл спронг
даниил пыленков
роман горбунов
автомобилист
екатеринбург
москва
Хоккеисты Точилкин и Энас стали победителями конкурсов на мастер-шоу КХЛ
