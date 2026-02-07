Рейтинг@Mail.ru
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
16:15 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/khokkey-2072902635.html
Спронг заявил, что не считает выступление за ЦСКА неудачным
Нидерландский хоккеист екатеринбургского "Автомобилиста" Даниэль Спронг сообщил журналистам, что не считает свое выступление за московский ЦСКА неудачным, а... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07T16:15:00+03:00
2026-02-07T16:15:00+03:00
хоккей
спорт
екатеринбург
россия
северная америка
игорь никитин
игорь есмантович
даниэл спронг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060826574_0:0:2806:1578_1920x0_80_0_0_8f4213d03614f051b590d073483ba49e.jpg
https://ria.ru/20260201/khokkey-2071567834.html
https://ria.ru/20251228/nikitin-2065224064.html
екатеринбург
россия
северная америка
Новости
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060826574_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_0c4c211741194c43ecb18d6516187859.jpg
1920
1920
true
спорт, екатеринбург, россия, северная америка, игорь никитин, игорь есмантович, даниэл спронг, автомобилист, ванкувер кэнакс, континентальная хоккейная лига (кхл), национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Екатеринбург, Россия, Северная Америка, Игорь Никитин, Игорь Есмантович, Даниэл Спронг, Автомобилист, Ванкувер Кэнакс, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Спронг заявил, что не считает выступление за ЦСКА неудачным

Перешедший в "Автомобилист" Спронг не считает свое выступление за ЦСКА неудачным

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДаниэль Спронг
Даниэль Спронг - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Даниэль Спронг. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев - РИА Новости, Андрей Сенченко. Нидерландский хоккеист екатеринбургского "Автомобилиста" Даниэль Спронг сообщил журналистам, что не считает свое выступление за московский ЦСКА неудачным, а также заявил, что при расставании с армейцами стороны договорились о взаимоуважении.
В январе Спронг был обменян из ЦСКА в "Автомобилист". Столичный клуб в результате обмена получил денежную компенсацию. 28-летний нидерландец подписал с "Автомобилистом" односторонний контракт сроком до 31 мая 2027 года. В 29 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) форвард набрал 31 очко (12 голов и 19 передач). До обмена Спронг пропустил 14 матчей подряд в связи с тренерским решением ЦСКА. Ранее главный тренер армейцев Игорь Никитин заявлял, что форвард играет на личную статистику, а не на команду, а президент клуба Игорь Есмантович указал на отсутствие у хоккеиста лидерских качеств.
Хоккеист Даниэль Спронг - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
В "Автомобилисте" объяснили неприличный жест Спронга
1 февраля, 17:06
"НХЛ более быстрая лига, чем КХЛ. Там играют лучшие хоккеисты мира. Но и КХЛ - хорошая лига, здесь выступают действительно хорошие команды. Что касается моего первого сезона здесь, то я считаю его хорошим. Моя статистика говорит сама за себя. Не знаю, как описать произошедшее в ЦСКА. Думаю, у нас просто не сложилось. Если они будут вести себя достойно по отношению ко мне, то я буду так относиться к ним. Надеюсь, из этого не будут раздувать большую проблему. Не могу сказать, что стало ключевым моментом в моем расставании с ЦСКА. Есть вещи, которые происходят за закрытыми дверями. Мы пообщались, сейчас мы двигаемся дальше. Болельщики ЦСКА были великолепны, меня очень тепло приняли в России. Произошедшее - часть хоккея. Что есть, то есть. С нетерпением жду момента, когда сыграю против ЦСКА", - сказал хоккеист.
Спронг принимает участие в Матче звезд КХЛ в Екатеринбурге. Форвард выступает за команду легионеров KHL World Stars.
"Веселая атмосфера. Многие ребята из Северной Америки знают друг друга, приятно со всеми пообщаться. Екатеринбург отлично организовал этот Матч звезд. Екатеринбург - отличный город. Мне здесь нравится. Классный город, великолепные болельщики. Я действительно наслаждаюсь временем, которое провожу здесь", - отметил он.
Спронг перешел в КХЛ летом 2025 года, подписав контракт с ЦСКА на один год. В прошлом сезоне он выступал за "Ванкувер Кэнакс", "Сиэтл Кракен" и "Нью-Джерси Девилз", проведя в НХЛ 30 игр, в которых набрал 7 очков (2 гола + 5 результативных передач).
На драфте НХЛ 2015 года Спронг был выбран во втором раунде клубом "Питтсбург Пингвинз". Помимо "пингвинов", в лиге он также выступал за "Анахайм Дакс", "Вашингтон Кэпиталз" и "Детройт Ред Уингз". Всего на его счету 374 матча в девяти регулярных чемпионатах НХЛ и 166 набранных очков (87+79).
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Никитин не исключил, что Спронг еще сыграет за ЦСКА
28 декабря 2025, 20:30
 
ХоккейСпортЕкатеринбургРоссияСеверная АмерикаИгорь НикитинИгорь ЕсмантовичДаниэл СпронгАвтомобилистВанкувер КэнаксКХЛ 2025-2026Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
