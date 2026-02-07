Спронг заявил, что не считает выступление за ЦСКА неудачным

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев - РИА Новости, Андрей Сенченко. Нидерландский хоккеист екатеринбургского "Автомобилиста" Даниэль Спронг сообщил журналистам, что не считает свое выступление за московский ЦСКА неудачным, а также заявил, что при расставании с армейцами стороны договорились о взаимоуважении.