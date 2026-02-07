Спронг заявил, что не считает выступление за ЦСКА неудачным

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев - РИА Новости, Андрей Сенченко. Нидерландский хоккеист екатеринбургского "Автомобилиста" Даниэль Спронг сообщил журналистам, что не считает свое выступление за московский ЦСКА неудачным, а также заявил, что при расставании с армейцами стороны договорились о взаимоуважении.
В январе Спронг был обменян из ЦСКА в "Автомобилист". Столичный клуб в результате обмена получил денежную компенсацию. 28-летний нидерландец подписал с "Автомобилистом" односторонний контракт сроком до 31 мая 2027 года. В 29 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) форвард набрал 31 очко (12 голов и 19 передач). До обмена Спронг пропустил 14 матчей подряд в связи с тренерским решением ЦСКА. Ранее главный тренер армейцев Игорь Никитин заявлял, что форвард играет на личную статистику, а не на команду, а президент клуба Игорь Есмантович указал на отсутствие у хоккеиста лидерских качеств.
В "Автомобилисте" объяснили неприличный жест Спронга
1 февраля, 17:06
"НХЛ более быстрая лига, чем КХЛ. Там играют лучшие хоккеисты мира. Но и КХЛ - хорошая лига, здесь выступают действительно хорошие команды. Что касается моего первого сезона здесь, то я считаю его хорошим. Моя статистика говорит сама за себя. Не знаю, как описать произошедшее в ЦСКА. Думаю, у нас просто не сложилось. Если они будут вести себя достойно по отношению ко мне, то я буду так относиться к ним. Надеюсь, из этого не будут раздувать большую проблему. Не могу сказать, что стало ключевым моментом в моем расставании с ЦСКА. Есть вещи, которые происходят за закрытыми дверями. Мы пообщались, сейчас мы двигаемся дальше. Болельщики ЦСКА были великолепны, меня очень тепло приняли в России. Произошедшее - часть хоккея. Что есть, то есть. С нетерпением жду момента, когда сыграю против ЦСКА", - сказал хоккеист.
Спронг принимает участие в Матче звезд КХЛ в Екатеринбурге. Форвард выступает за команду легионеров KHL World Stars.
"Веселая атмосфера. Многие ребята из Северной Америки знают друг друга, приятно со всеми пообщаться. Екатеринбург отлично организовал этот Матч звезд. Екатеринбург - отличный город. Мне здесь нравится. Классный город, великолепные болельщики. Я действительно наслаждаюсь временем, которое провожу здесь", - отметил он.
Спронг перешел в КХЛ летом 2025 года, подписав контракт с ЦСКА на один год. В прошлом сезоне он выступал за "Ванкувер Кэнакс", "Сиэтл Кракен" и "Нью-Джерси Девилз", проведя в НХЛ 30 игр, в которых набрал 7 очков (2 гола + 5 результативных передач).
На драфте НХЛ 2015 года Спронг был выбран во втором раунде клубом "Питтсбург Пингвинз". Помимо "пингвинов", в лиге он также выступал за "Анахайм Дакс", "Вашингтон Кэпиталз" и "Детройт Ред Уингз". Всего на его счету 374 матча в девяти регулярных чемпионатах НХЛ и 166 набранных очков (87+79).
Никитин не исключил, что Спронг еще сыграет за ЦСКА
28 декабря 2025, 20:30