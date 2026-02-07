https://ria.ru/20260207/gumennik-2072897532.html
Гуменник не сможет исполнить программу под "Дюну" на ОИ, сообщил источник
Гуменник не сможет исполнить программу под "Дюну" на ОИ, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Гуменник не сможет исполнить программу под "Дюну" на ОИ, сообщил источник
Российский фигурист Петр Гуменник не сможет использовать на Олимпийских играх в Италии прошлогоднюю короткую программу под саундтрек из фильма "Дюна", сообщил... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07T15:35:00+03:00
2026-02-07T15:35:00+03:00
2026-02-07T15:44:00+03:00
фигурное катание
международный союз конькобежцев (isu)
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005252906_0:196:2969:1866_1920x0_80_0_0_1e839f1992cf716074ff1bb1451b401e.jpg
https://ria.ru/20260207/gumennik-2072878057.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005252906_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_85041090cbdaa75bc3c99eff3fe07d5b.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
международный союз конькобежцев (isu), зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник
Фигурное катание, Международный союз конькобежцев (ISU), Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
Гуменник не сможет исполнить программу под "Дюну" на ОИ, сообщил источник
Гуменник не сможет использовать короткую программу под саундтрек из "Дюны"