Дубль Хейлунда помог "Наполи" обыграть "Дженоа" в матче Серии А
Футбол
 
22:14 07.02.2026
Дубль Хейлунда помог "Наполи" обыграть "Дженоа" в матче Серии А
© Соцсети клубаФутболисты "Наполи"
Футболисты Наполи - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Соцсети клуба
Футболисты "Наполи". Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. "Наполи" обыграл "Дженоа" в матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Генуе завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, у которых голы забили Расмус Хёйлунд (20-я минута; 90+5) и Скотт Мактоминей (22). В составе проигравших отличились Руслан Малиновский (3, с пенальти) и Лоренцо Коломбо (57).
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
07 февраля 2026 • начало в 20:00
Завершен
Дженоа
2 : 3
Наполи
03‎’‎ • Руслан Малиновский (П)
57‎’‎ • Лоренцо Коломбо
20‎’‎ • Расмус Хойлунд
22‎’‎ • Скотт Мактоминей
(Амир Ррахмани)
90‎’‎ • Расмус Хойлунд (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
С 76-й минуты "Наполи" играл в меньшинстве, после двух желтых карточек с поля был удален защитник команды Хуан Жезус.
Неаполитанцы с 49 очками занимают третье место в таблице Серии А, "Дженоа" (23 очка) идет 16-м.
Футболисты Барселоны - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
"Барселона" разгромила "Мальорку" в матче Ла Лиги
