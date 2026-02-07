Рейтинг@Mail.ru
Сафонов не воспринимает Шевалье как конкурента в "ПСЖ", пишут СМИ
Футбол
 
21:13 07.02.2026
Сафонов не воспринимает Шевалье как конкурента в "ПСЖ", пишут СМИ
Сафонов не воспринимает Шевалье как конкурента в "ПСЖ", пишут СМИ
спорт, европа, матвей сафонов, хвича кварацхелия, люка шевалье, пари сен-жермен (псж), фламенго, чемпионат франции по футболу (лига 1)
Сафонов не воспринимает Шевалье как конкурента в "ПСЖ", пишут СМИ

© Фото : Соцсети "ПСЖ"Российский вратарь Матвей Сафонов на разминке "ПСЖ"
© Фото : Соцсети "ПСЖ"
Российский вратарь Матвей Сафонов на разминке "ПСЖ". Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российский вратарь французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов не рассматривает голкипера Люку Шевалье как конкурента в борьбе за статус первого номера команды и воспринимает его как товарища, сообщает RMC Sport со ссылкой на источники внутри команды.
По информации источников, после перехода в "ПСЖ" летом 2024 года Сафонов в короткие сроки адаптировался в команде и выстроил хорошие отношения с партнерами по составу. В раздевалке его описывают как спокойного, очень открытого и шутливого игрока, который всегда первым здоровается с партнерами по команде. Отмечается, что российский вратарь производит впечатление невосприимчивого к давлению человека, что высоко ценят сотрудники клуба.
Как подчеркивает источник, вне поля Сафонов поддерживает близкие отношения с грузинским полузащитником Хвичей Кварацхелией, а Шевалье он воспринимает как товарища и не видит в нем конкурента в борьбе за статус первого номера.
Сафонову 26 лет. В текущем сезоне он провел шесть матчей, из которых два - на ноль, и пропустил пять мячей. Также с учетом серии пенальти в финале Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго" на его счету пять отраженных 11-метровых ударов, что является лучшим результатом среди голкиперов клубов топ-5 лиг Европы.
Футбол
 
