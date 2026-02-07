Рейтинг@Mail.ru
Футболисты "Спартака" обыграли китайский "Далянь" на сборах в ОАЭ
Футбол
 
17:59 07.02.2026
Футболисты "Спартака" обыграли китайский "Далянь" на сборах в ОАЭ
Футболисты "Спартака" обыграли китайский "Далянь" на сборах в ОАЭ - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Футболисты "Спартака" обыграли китайский "Далянь" на сборах в ОАЭ
Футболисты московского "Спартака" одержали победу над китайским клубом "Далянь" в товарищеском матче на сборах в ОАЭ. РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07T17:59:00+03:00
2026-02-07T17:59:00+03:00
футбол
спорт
оаэ
дубай
никита массалыга
спартак москва
ростов
российская премьер-лига (рпл)
оаэ
дубай
спорт, оаэ, дубай, никита массалыга, спартак москва, ростов, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, ОАЭ, Дубай, Никита Массалыга, Спартак Москва, Ростов, Российская премьер-лига (РПЛ)
Футболисты "Спартака" обыграли китайский "Далянь" на сборах в ОАЭ

Футболисты "Спартака" обыграли китайский "Далянь" на сборах в Дубае

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Футболисты московского "Спартака" одержали победу над китайским клубом "Далянь" в товарищеском матче на сборах в ОАЭ.
Встреча, прошедшая в Дубае, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 84-й минуте забил Никита Массалыга.
В следующем товарищеском матче "Спартак" сыграет с казахстанским клубом "Астана" 10 февраля. Также "красно-белые" встретятся с "Ростовом" (21 февраля) и казахстанским "Елимаем" (23 февраля).
"Спартак" ушел на зимнюю паузу на шестом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 29 очков.
Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш в матче АПЛ - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
"МЮ" обыграл "Тоттенхэм" и продлил победную серию в АПЛ
Вчера, 17:31
 
ФутболСпортОАЭДубайНикита МассалыгаСпартак МоскваРостовРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
