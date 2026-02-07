https://ria.ru/20260207/futbol-2072917079.html
Футболисты "Спартака" обыграли китайский "Далянь" на сборах в ОАЭ
Футболисты "Спартака" обыграли китайский "Далянь" на сборах в ОАЭ
Футболисты "Спартака" обыграли китайский "Далянь" на сборах в ОАЭ
Футболисты московского "Спартака" одержали победу над китайским клубом "Далянь" в товарищеском матче на сборах в ОАЭ. РИА Новости Спорт, 07.02.2026
футбол
спорт
оаэ
дубай
никита массалыга
спартак москва
ростов
российская премьер-лига (рпл)
оаэ
дубай
Футболисты "Спартака" обыграли китайский "Далянь" на сборах в ОАЭ
Футболисты "Спартака" обыграли китайский "Далянь" на сборах в Дубае