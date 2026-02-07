https://ria.ru/20260207/bulter-2072932753.html
Британская теннисистка выиграла турнир WTA 250 в Чехии
Британская теннисистка выиграла турнир WTA 250 в Чехии - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Британская теннисистка выиграла турнир WTA 250 в Чехии
Британская теннисистка Кэти Бултер стала победительницей турнира категории WTA 250 в чешской Остраве, призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов. РИА Новости Спорт, 07.02.2026
