Британская теннисистка выиграла турнир WTA 250 в Чехии
Теннис
 
20:23 07.02.2026
Британская теннисистка выиграла турнир WTA 250 в Чехии
Британская теннисистка Кэти Бултер стала победительницей турнира категории WTA 250 в чешской Остраве, призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов. РИА Новости Спорт, 07.02.2026
теннис
кэти бултер
тамара корпач
женская теннисная ассоциация (wta)
2026
Новости
Теннис, Кэти Бултер, Тамара Корпач, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Теннис, Кэти Бултер, Тамара Корпач, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Британская теннисистка выиграла турнир WTA 250 в Чехии

Британская теннисистка Бултер выиграла турнир WTA 250 в Чехии

© Getty Images / Shi TangКэти Бултер
Кэти Бултер - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Getty Images / Shi Tang
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Британская теннисистка Кэти Бултер стала победительницей турнира категории WTA 250 в чешской Остраве, призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов.
В финале занимающая 120-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Бултер обыграла немку Тамару Корпач (124) со счетом 5:7, 6:2, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 59 минут.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Ostrava Open
07 февраля 2026 • начало в 18:10
Завершен
Кэти Бултер
2 : 15:76:26:1
Тамара Корпач
Календарь Турнирная таблица История встреч
Бултер 29 лет. Она выиграла четвертый турнир WTA в одиночном разряде.
Теннис
 
