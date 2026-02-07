https://ria.ru/20260207/bavarija-2072868020.html
"Бавария" предложила Нойеру продлить контракт, сообщили СМИ
"Бавария" предложила Нойеру продлить контракт, сообщили СМИ - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
"Бавария" предложила Нойеру продлить контракт, сообщили СМИ
Мюнхенская "Бавария" предложила вратарю Мануэлю Нойеру продлить его истекающий в конце текущего сезона контракт, написал журналист Николо Скира в соцсети X. РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07T11:13:00+03:00
2026-02-07T11:13:00+03:00
2026-02-07T13:37:00+03:00
футбол
спорт
мануэль нойер
бавария
бундеслига
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967597319_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_c7605e0bdfb7960ad85d0a481f7a9a81.jpg
https://ria.ru/20260205/kontrakt-2072524075.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967597319_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_8648125c9f58cd949195772388299677.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, мануэль нойер, бавария, бундеслига
Футбол, Спорт, Мануэль Нойер, Бавария, Бундеслига
"Бавария" предложила Нойеру продлить контракт, сообщили СМИ
"Бавария" предложила вратарю Нойеру продлить контракт до 2027 года