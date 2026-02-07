Рейтинг@Mail.ru
"Бавария" предложила Нойеру продлить контракт, сообщили СМИ
Футбол
 
11:13 07.02.2026 (обновлено: 13:37 07.02.2026)
"Бавария" предложила Нойеру продлить контракт, сообщили СМИ
"Бавария" предложила Нойеру продлить контракт, сообщили СМИ - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
"Бавария" предложила Нойеру продлить контракт, сообщили СМИ
Мюнхенская "Бавария" предложила вратарю Мануэлю Нойеру продлить его истекающий в конце текущего сезона контракт, написал журналист Николо Скира в соцсети X. РИА Новости Спорт, 07.02.2026
футбол
спорт
мануэль нойер
бавария
бундеслига
Новости
спорт, мануэль нойер, бавария, бундеслига
Футбол, Спорт, Мануэль Нойер, Бавария, Бундеслига
"Бавария" предложила Нойеру продлить контракт, сообщили СМИ

"Бавария" предложила вратарю Нойеру продлить контракт до 2027 года

Мануэль Нойер
Мануэль Нойер - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Соцсети футболиста
Мануэль Нойер. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Мюнхенская "Бавария" предложила вратарю Мануэлю Нойеру продлить его истекающий в конце текущего сезона контракт, написал журналист Николо Скира в соцсети X.
Нойеру предложен контракт до 2027 года, в Мюнхене ждут окончательного ответа голкипера.
Нойеру 39 лет, он выступает за "Баварию" с лета 2011 года. В составе мюнхенской команды Нойер стал 12-кратным чемпионом Бундеслиги, завоевал пять Кубков и восемь Суперкубков Германии, по два раза выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
На счету Нойера 124 матча со сборной Германии, с которой он стал чемпионом мира в 2014 году.
