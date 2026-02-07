"Зенит" обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Петербургский "Зенит" одержал победу над московским МБА-МАИ в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

"Зенит", одержав 18-ю победу при девяти поражениях, занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата. МБА-МАИ с 12 победами и 14 поражениями располагается на шестом месте.