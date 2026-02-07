https://ria.ru/20260207/basketbol-2072898259.html
"Зенит" обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ
"Зенит" обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
"Зенит" обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ
Петербургский "Зенит" одержал победу над московским МБА-МАИ в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 07.02.2026
баскетбол
спорт
санкт-петербург
московский авиационный институт
лука шаманич
зенит (санкт-петербург)
уралмаш
енисей
санкт-петербург
