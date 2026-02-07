Рейтинг@Mail.ru
"Зенит" обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
15:39 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/basketbol-2072898259.html
"Зенит" обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ
"Зенит" обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
"Зенит" обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ
Петербургский "Зенит" одержал победу над московским МБА-МАИ в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07T15:39:00+03:00
2026-02-07T15:39:00+03:00
баскетбол
спорт
санкт-петербург
московский авиационный институт
лука шаманич
зенит (санкт-петербург)
уралмаш
енисей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747145182_0:0:1818:1023_1920x0_80_0_0_21ddc0e0b8800c1d12393d5a33ff17b3.jpg
https://ria.ru/20260204/zenit-2072323789.html
санкт-петербург
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747145182_0:0:1616:1212_1920x0_80_0_0_79e271915898417e94abe3238ea8e737.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, санкт-петербург, московский авиационный институт, лука шаманич, зенит (санкт-петербург), уралмаш, енисей, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Санкт-Петербург, Московский авиационный институт, Лука Шаманич, Зенит (Санкт-Петербург), Уралмаш, Енисей, Единая Лига ВТБ
"Зенит" обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ

"Зенит" обыграл МБА-МАИ и одержал 18-ю победу подряд в Единой лиге ВТБ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкБаскетбольный мяч
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Баскетбольный мяч. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Петербургский "Зенит" одержал победу над московским МБА-МАИ в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 84:74 (21:7, 25:24, 15:20, 23:23) в пользу хозяев. Самыми результативными игроками матча стали центровой "Зенита" Лука Шаманич и форвард МБА-МАИ Андрей Зубков, которые набрали 21 очко.
Единая Лига ВТБ
07 февраля 2026 • начало в 13:30
Завершен
Зенит
84 : 74
МБА
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Зенит", одержав 18-ю победу при девяти поражениях, занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата. МБА-МАИ с 12 победами и 14 поражениями располагается на шестом месте.
В следующем матче "Зенит" 19 февраля сыграет в гостях с екатеринбургским "Уралмашем", МБА-МАИ примет красноярский "Енисей" 10 февраля.
Георгий Жбанов - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
"Зенит" разгромил "Енисей" с разницей в 50 очков в матче Единой лиги ВТБ
4 февраля, 22:08
 
БаскетболСпортСанкт-ПетербургМосковский авиационный институтЛука ШаманичЗенит (Санкт-Петербург)УралмашЕнисейЕдиная Лига ВТБ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Вольфсбург
    Боруссия Д
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Челси
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Сандерленд
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Мальорка
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Наполи
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия М
    Байер
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Эльче
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Тоттенхэм
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    С. Бейлек
    Е. Александрова
    76
    61
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала