Барбоза назвал аренду Дурана в "Зенит" хорошей сделкой
Барбоза назвал аренду Дурана в "Зенит" хорошей сделкой - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Барбоза назвал аренду Дурана в "Зенит" хорошей сделкой
Футбольный агент Паулу Барбоза заявил РИА Новости, что одноклубнику Криштиану Роналду по саудовскому "Аль-Насру" Джону Дурану нужен петербургский "Зенит"
Барбоза назвал аренду Дурана в "Зенит" хорошей сделкой
Барбоза: переход Дурана в "Зенит" будет хорошей сделкой для обеих сторон
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Футбольный агент Паулу Барбоза заявил РИА Новости, что одноклубнику Криштиану Роналду по саудовскому "Аль-Насру" Джону Дурану нужен петербургский "Зенит" для получения игровой практики, чтобы выступать за сборную Колумбии.
Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что "Зенит
" и "Аль-Наср
" подписали необходимые документы для аренды Дурана в петербургский клуб. В соглашение не включен пункт о возможности выкупа игрока.
"Думаю, что это хорошая сделка - прежде всего для игрока, и, конечно, для "Зенита". Для него это возможность стабильно играть до конца сезона, что особенно важно, если сохраняется цель выступать за сборную", - сказал Барбоза.
"При этом, безусловно, еще стоит уточнить детали соглашения - предусмотрен ли в аренде пункт выкупа. По всей логике он должен быть, но даже если его нет, это не меняет общей картины: с учетом перспектив игрока в сборной он способен приносить пользу команде и стать реальным усилением для "Зенита", - отметил Барбоза.