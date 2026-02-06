Барбоза назвал аренду Дурана в "Зенит" хорошей сделкой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Футбольный агент Паулу Барбоза заявил РИА Новости, что одноклубнику Криштиану Роналду по саудовскому "Аль-Насру" Джону Дурану нужен петербургский "Зенит" для получения игровой практики, чтобы выступать за сборную Колумбии.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что " Зенит " и " Аль-Наср " подписали необходимые документы для аренды Дурана в петербургский клуб. В соглашение не включен пункт о возможности выкупа игрока.

"Думаю, что это хорошая сделка - прежде всего для игрока, и, конечно, для "Зенита". Для него это возможность стабильно играть до конца сезона, что особенно важно, если сохраняется цель выступать за сборную", - сказал Барбоза.