Нарделла продлил контракт с нижегородским "Торпедо" - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
20:13 06.02.2026
Нарделла продлил контракт с нижегородским "Торпедо"
Нарделла продлил контракт с нижегородским "Торпедо" - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Нарделла продлил контракт с нижегородским "Торпедо"
Американский защитник Роберт Нарделла продлил контракт с нижегородским "Торпедо", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 06.02.2026
спорт, торпедо, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Торпедо, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Нарделла продлил контракт с нижегородским "Торпедо"

Защитник Роберт Нарделла продлил контракт с нижегородским «Торпедо»

© AP Photo / Matt SlocumБобби Нарделла
Бобби Нарделла - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Matt Slocum
Бобби Нарделла. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Американский защитник Роберт Нарделла продлил контракт с нижегородским "Торпедо", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Новое соглашение с 29-летним игроком рассчитано до 31 мая 2027 года.
Нарделла присоединился к "Торпедо" летом 2025 года. Он сыграл за клуб 53 матча и набрал 32 очка (1 гол + 31 передача).
В 2019 году Нарделла подписал двухлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" и в сезоне-2022/23 стал обладателем Кубка Колдера в составе фарм-клуба этой команды "Херши Бэрс". Всего в Американской хоккейной лиге (АХЛ) защитник набрал 82 очка (17+65) в 148 играх.
Шайба в воротах - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Двух игроков "Торпедо" признали лучшими на неделе в КХЛ
