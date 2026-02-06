https://ria.ru/20260206/torpedo-2072791448.html
Нарделла продлил контракт с нижегородским "Торпедо"
Нарделла продлил контракт с нижегородским "Торпедо" - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Нарделла продлил контракт с нижегородским "Торпедо"
Американский защитник Роберт Нарделла продлил контракт с нижегородским "Торпедо", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 06.02.2026
хоккей
спорт
торпедо
континентальная хоккейная лига (кхл)
Защитник Роберт Нарделла продлил контракт с нижегородским «Торпедо»