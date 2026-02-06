Фанаты "Аль-Насра" устроили акцию в поддержку Роналду на матче

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Болельщики "Аль-Насра" устроили акцию поддержки португальца Криштиану Роналду на седьмой минуте матча 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу против "Аль-Иттихада".

Роналду - пятикратный обладатель "Золотого мяча". Португалец является рекордсменом по количеству голов в мировом футболе (961). Он представляет "Аль-Наср" с 2023 года и за это время забил 111 мячей в 127 матчах.