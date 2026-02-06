Рейтинг@Mail.ru
Фанаты "Аль-Насра" устроили акцию в поддержку Роналду на матче
Футбол
 
22:54 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/ronaldu-2072814556.html
Фанаты "Аль-Насра" устроили акцию в поддержку Роналду на матче
Фанаты "Аль-Насра" устроили акцию в поддержку Роналду на матче - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Фанаты "Аль-Насра" устроили акцию в поддержку Роналду на матче
Болельщики "Аль-Насра" устроили акцию поддержки португальца Криштиану Роналду на седьмой минуте матча 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу против... РИА Новости Спорт, 06.02.2026
2026-02-06T22:54:00+03:00
2026-02-06T22:54:00+03:00
футбол
спорт
саудовская аравия
криштиану роналду
садио мане
карим бензема
аль-хиляль (эр-рияд)
аль-наср
саудовская аравия
спорт, саудовская аравия, криштиану роналду, садио мане, карим бензема, аль-хиляль (эр-рияд), аль-наср, аль-ахли (каир)
Футбол, Спорт, Саудовская Аравия, Криштиану Роналду, Садио Мане, Карим Бензема, Аль-Хиляль (Эр-Рияд), Аль-Наср, Аль-Ахли (Каир)
Фанаты "Аль-Насра" устроили акцию в поддержку Роналду на матче

Фанаты "Аль-Насра" устроили акцию в поддержку Роналду на матче чемпионата

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Болельщики "Аль-Насра" устроили акцию поддержки португальца Криштиану Роналду на седьмой минуте матча 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу против "Аль-Иттихада".
Встреча прошла в Эр-Рияде на стадионе "Аль-Насра" и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Авторами голов стали Садио Мане (84-я минута, с пенальти) и Анжело (90+6).
Роналду на фоне скандала снова не вошел в заявку на матч "Аль-Насра"
Вчера, 19:41
На седьмой минуте болельщики с разных трибун подняли таблички с фамилией Роналду и его седьмым номером. Также они в течение нескольких минут скандировали "Si" - слово, которое обычно кричит пятикратный обладатель "Золотого мяча" при праздновании голов.
Роналду не попал в заявку на матч. Ранее он пропустил встречу 20-го тура против "Аль-Рияда". ESPN сообщал, что португалец намерен пропустить вторую игру подряд из-за отсутствия гарантий со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии относительно изменений в руководстве клуба. Отмечалось, что если в ближайшие недели такие гарантии не будут предоставлены, португалец запросит трансфер в июне.
В начале февраля португальское издание A Bola сообщало, что Роналду выражает недовольство руководством клуба и малым количеством государственных инвестиций в сравнении со спонсируемыми клубами-конкурентами - "Аль-Хилялем", "Аль-Иттихадом" и "Аль-Ахли". После игры с "Эр-Риядом" в СМИ появилась информация, что нападающий рассматривает возможность ухода из клуба на фоне перехода обладателя "Золотого мяча" Карима Бензема из "Аль-Иттихада" в "Аль-Хиляль". Позднее француз перешел в "Аль-Хиляль" и оформил хет-трик в дебютном матче за новый клуб, который прошел в четверг.
Роналду - пятикратный обладатель "Золотого мяча". Португалец является рекордсменом по количеству голов в мировом футболе (961). Он представляет "Аль-Наср" с 2023 года и за это время забил 111 мячей в 127 матчах.
Футболисткам Эстонии и Литвы дали поражения за отказ играть с белорусками
Вчера, 17:38
 
ФутболСпортСаудовская АравияКриштиану РоналдуСадио МанеКарим БенземаАль-Хиляль (Эр-Рияд)Аль-НасрАль-Ахли (Каир)
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
