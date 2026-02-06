Фанаты "Аль-Насра" устроили акцию в поддержку Роналду на матче

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Болельщики "Аль-Насра" устроили акцию поддержки португальца Криштиану Роналду на седьмой минуте матча 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу против "Аль-Иттихада".
Встреча прошла в Эр-Рияде на стадионе "Аль-Насра" и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Авторами голов стали Садио Мане (84-я минута, с пенальти) и Анжело (90+6).
На седьмой минуте болельщики с разных трибун подняли таблички с фамилией Роналду и его седьмым номером. Также они в течение нескольких минут скандировали "Si" - слово, которое обычно кричит пятикратный обладатель "Золотого мяча" при праздновании голов.
Роналду не попал в заявку на матч. Ранее он пропустил встречу 20-го тура против "Аль-Рияда". ESPN сообщал, что португалец намерен пропустить вторую игру подряд из-за отсутствия гарантий со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии относительно изменений в руководстве клуба. Отмечалось, что если в ближайшие недели такие гарантии не будут предоставлены, португалец запросит трансфер в июне.
В начале февраля португальское издание A Bola сообщало, что Роналду выражает недовольство руководством клуба и малым количеством государственных инвестиций в сравнении со спонсируемыми клубами-конкурентами - "Аль-Хилялем", "Аль-Иттихадом" и "Аль-Ахли". После игры с "Эр-Риядом" в СМИ появилась информация, что нападающий рассматривает возможность ухода из клуба на фоне перехода обладателя "Золотого мяча" Карима Бензема из "Аль-Иттихада" в "Аль-Хиляль". Позднее француз перешел в "Аль-Хиляль" и оформил хет-трик в дебютном матче за новый клуб, который прошел в четверг.
Роналду - пятикратный обладатель "Золотого мяча". Португалец является рекордсменом по количеству голов в мировом футболе (961). Он представляет "Аль-Наср" с 2023 года и за это время забил 111 мячей в 127 матчах.