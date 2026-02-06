Рейтинг@Mail.ru
В саудовской лиге сделали заявление после бойкота Роналду
01:56 06.02.2026 (обновлено: 07:15 06.02.2026)
В саудовской лиге сделали заявление после бойкота Роналду
спорт, криштиану роналду, карим бензема, аль-наср, аль-хиляль (эр-рияд), аль-ахли (каир)
Футбол, Спорт, Криштиану Роналду, Карим Бензема, Аль-Наср, Аль-Хиляль (Эр-Рияд), Аль-Ахли (Каир)
В саудовской лиге заявили, что Роналду не должен решать ничего вне своего клуба

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Представители чемпионата Саудовской Аравии по футболу на фоне ситуации с португальским нападающим Криштиану Роналду заявили, что отдельные лица не могут принимать решения, влияющие на то, что происходит за пределами своего клуба, сообщает ESPN.
Ранее португальское издание A Bola сообщало, что Роналду выражает недовольство руководством клуба и малым количеством государственных инвестиций в сравнении со спонсируемыми клубами-конкурентами - "Аль-Хилялем", "Аль-Иттихадом" и "Аль-Ахли". В понедельник он не вошел в заявку "Аль-Насра" на матч 20-го тура чемпионата против "Эр-Рияда" (1:0). После игры в СМИ появилась информация, что нападающий рассматривает возможность ухода из клуба на фоне перехода обладателя "Золотого мяча" Карима Бензема из "Аль-Иттихада" в "Аль-Хиляль". Роналду считает, что оказал большое влияние на футбол в Саудовской Аравии, в том числе как посол страны на чемпионате мира 2034 года, но при этом видит несправедливое отношение к своему клубу.
«
"У клубов есть свои советы директоров, свои руководители и свое футбольное руководство. Решения о наборе игроков, расходах и стратегии принимаются этими клубами в рамках финансовой структуры, призванной обеспечить устойчивость и конкурентный баланс. Эта структура в равной степени применяется ко всей лиге. Криштиану полностью вовлечен в жизнь "Аль-Насра" с момента своего приезда и сыграл важную роль в развитии и амбициях клуба. Как и любой элитный спортсмен, он хочет побеждать. Но ни один человек - каким бы значимым он ни был - не принимает решений за пределами своего клуба", - заявили представители саудовской лиги.
"Конкуренция в лиге говорит сама за себя. Разница в очках между четырьмя лидерами очень невелика, поэтому борьба за титул по-прежнему очень активна. Такой баланс отражает работу системы, которая функционирует так, как и задумано", - добавляется в заявлении чемпионата.
Роналду - пятикратный обладатель "Золотого мяча". Португалец является рекордсменом по количеству забитых голов в мировом футболе (961). Он представляет "Аль-Наср" с 2023 года и за это время забил 111 мячей в 127 матчах.
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Роналду бунтует в день рождения: почему продолжает бойкот и готовит побег
Вчера, 12:20
 
ФутболСпортКриштиану РоналдуКарим БенземаАль-НасрАль-Хиляль (Эр-Рияд)Аль-Ахли (Каир)
 
