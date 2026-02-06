Рейтинг@Mail.ru
Рекордсмена мира в беге на 10 миль дисквалифицировали за допинг - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/rekordsmen--2072638211.html
Рекордсмена мира в беге на 10 миль дисквалифицировали за допинг
Рекордсмена мира в беге на 10 миль дисквалифицировали за допинг - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Рекордсмена мира в беге на 10 миль дисквалифицировали за допинг
Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) дисквалифицировал на четыре года кенийского бегуна Бенарда РИА Новости Спорт, 06.02.2026
2026-02-06T11:33:00+03:00
2026-02-06T11:33:00+03:00
спорт
легкая атлетика
вокруг спорта
допинг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594216311_0:190:3079:1922_1920x0_80_0_0_f1fcc2e4eb79d1938798288b8acf831d.jpg
https://ria.ru/20260205/niggli-2072559399.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594216311_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_adea711d6310db9185293c74805afed8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, легкая атлетика, вокруг спорта, допинг
Спорт, Легкая атлетика, Вокруг спорта, Допинг
Рекордсмена мира в беге на 10 миль дисквалифицировали за допинг

Рекордсмена мира в беге на 10 миль Кибета дисквалифицировали за допинг

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкУчастник Московского марафона
Участник Московского марафона - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) дисквалифицировал на четыре года кенийского бегуна Бенарда Кибета за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте организации.
Дисквалификация отсчитывается с 10 июня 2025 года, когда спортсмен был временно отстранен после обнаружения несоответствий в его биологическом паспорте (ABP). В отчете отмечается, что атлет, вероятно, использовал кровяной допинг.
Кибету 26 лет, ему принадлежит мировой рекорд в беге на 10 миль. На Олимпиаде 2024 года в Париже кениец показал пятый результат в забеге на 10 тысяч метров. Этот результат был аннулирован.
Витольд Банька и Оливье Ниггли - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Гендир WADA: восстановление РУСАДА не связано с возвращением атлетов из РФ
5 февраля, 20:13
 
СпортЛегкая атлетикаВокруг спортаДопинг
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Зенит
    3
    0
  • Теннис
    Завершен
    В. Звонарева
    Ч. Шуай
    66
    33
  • Теннис
    Завершен
    Х. Баптист
    Е. Александрова
    663
    376
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Ноттингем Форрест
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Пиза
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Унион
    Айнтрахт Фр
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    Лилль
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала