Рекордсмена мира в беге на 10 миль дисквалифицировали за допинг
Рекордсмена мира в беге на 10 миль дисквалифицировали за допинг - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Рекордсмена мира в беге на 10 миль дисквалифицировали за допинг
Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) дисквалифицировал на четыре года кенийского бегуна Бенарда
2026-02-06T11:33:00+03:00
2026-02-06T11:33:00+03:00
2026-02-06T11:33:00+03:00
Рекордсмена мира в беге на 10 миль Кибета дисквалифицировали за допинг
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) дисквалифицировал на четыре года кенийского бегуна Бенарда Кибета за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте организации.
Дисквалификация отсчитывается с 10 июня 2025 года, когда спортсмен был временно отстранен после обнаружения несоответствий в его биологическом паспорте (ABP). В отчете отмечается, что атлет, вероятно, использовал кровяной допинг.
Кибету 26 лет, ему принадлежит мировой рекорд в беге на 10 миль. На Олимпиаде 2024 года в Париже кениец показал пятый результат в забеге на 10 тысяч метров. Этот результат был аннулирован.