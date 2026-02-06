Рекордсмена мира в беге на 10 миль дисквалифицировали за допинг

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) дисквалифицировал на четыре года кенийского бегуна Бенарда Кибета за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте организации.

Дисквалификация отсчитывается с 10 июня 2025 года, когда спортсмен был временно отстранен после обнаружения несоответствий в его биологическом паспорте (ABP). В отчете отмечается, что атлет, вероятно, использовал кровяной допинг.