Россияне выиграли почти 50 медалей на ЧЕ по плаванию в ледяной воде
06.02.2026
Россияне выиграли почти 50 медалей на ЧЕ по плаванию в ледяной воде
Россияне выиграли почти 50 медалей на ЧЕ по плаванию в ледяной воде
Россияне выиграли почти 50 медалей на ЧЕ по плаванию в ледяной воде
Россияне завоевали 48 медалей на чемпионате Европы по плаванию в ледяной воде, который завершается в Мольвено на севере Италии, сообщил РИА новости тренер и... РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Россияне выиграли почти 50 медалей на ЧЕ по плаванию в ледяной воде

Россияне выиграли 48 медалей на чемпионате Европы по плаванию в ледяной воде

РИМ, 6 фев – РИА Новости. Россияне завоевали 48 медалей на чемпионате Европы по плаванию в ледяной воде, который завершается в Мольвено на севере Италии, сообщил РИА новости тренер и капитан команды Андрей Замыслов.
Российская команда принимает участие в соревнованиях в нейтральном статусе в составе 19 спортсменов.
"На сегодняшний день у нас более 48 медалей. Мы установили четыре мировых рекорда: брасс, вольный стиль, дельфин и в эстафете. Сейчас тоже ждем рекорд на 50 метров вольным стилем. Мы хоть и под нейтральным флагом, но все прекрасно понимают, из какой мы страны, поддерживают и рады, что мы приехали", - заявил собеседник агентства.
По словам Замыслова, соревнования проходят в ледяной воде в олимпийском бассейне длиной 50 метров. Температура воды в нем колеблется от полутора до трех градусов.
Говоря о силе россиян, тренер выразил сожаление в связи с тем, что по правилам в финальные заплывы попадает не больше двух участников от страны. Тогда в вольном стиле на заключительном этапе в соревнованиях могли бы принять участие четверо российских пловцов.
В 2025 году российская команда на Кубке мира в Аргентине завоевала 38 медалей, из них 24 – золотые. Тренер и капитан российской команды - многократный чемпион мира по зимнему плаванию и плаванию в ледяной воде Андрей Замыслов.
