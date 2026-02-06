Панарин признался, что мог вернуться в Россию, если бы не контракт "Кингз"

Рейтинг@Mail.ru
Хоккей
 
08:30 06.02.2026
артемий панарин, национальная хоккейная лига (нхл), лос-анджелес кингз, нью-йорк рейнджерс, спорт
Хоккей, Артемий Панарин, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Лос-Анджелес Кингз, Нью-Йорк Рейнджерс, Спорт
Панарин: возможно, вернулся бы в Россию, если бы "Кингз" не предложили контракт

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российский нападающий Артемий Панарин заявил, что вернулся бы в Россию, если бы не получил предложения от клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз".
В среду Панарин в результате обмена перешел из "Нью-Йорк Рейнджерс" в "Лос-Анджелес" и заключил новый контракт с "Кингз" до 2028 года с зарплатой 11 млн долларов за сезон.
"Я действительно нервничал. Мне кажется, они довольно долго ждали. У меня есть опыт статуса свободного агента семилетней давности, я был готов к этому, но я также был готов к тому, что этого не произойдет, и я буду ждать до окончания олимпийского перерыва. Возможно, вернулся бы в Россию, если бы "Лос-Анджелес" мне ничего не предложил. Я не хотел, чтобы меня брали на пару месяцев, а потом отправили куда-нибудь еще. Я искал команду, которая заинтересована во мне и которая может подписать со мной контракт сразу же", - приводит слова Панарина сайт лиги.
Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Королевский обмен Панарина! Русский гений отказался от трансфера к Овечкину
Вчера, 01:15
"Я пытался найти команду, в которой мне хотелось бы играть. В Лос-Анджелесе отличная организация, замечательные одноклубники и, конечно же, отличное место для жизни. В списке были и другие команды, но на самом деле я не хотел уходить никуда больше. Мне кажется, я не слишком думаю о деньгах. Не знаю, может, это звучит смешно, но для меня это неважно. Очевидно, что это довольно краткосрочный контракт. Это не то, чего я искал, но поскольку я хочу играть только там, у меня не так много вариантов", - добавил россиянин.
По мнению форварда, "Рейнджерс" не рассчитывали на него в будущем. "Не знаю, стоит ли это говорить, но мне кажется, что их предложение звучало так: "Мы не уверены, хотим ли мы тебя или нет". Вот почему я не подписывал контракт. Если помните, старт сезона у меня был не очень удачным, и потом мы, наверное, только немного поговорили в середине года", - сказал россиянин.
Панарину 34 года. До "Рейнджерс" в 2019 году он выступал в НХЛ за "Коламбус Блю Джекетс" и "Чикаго Блэкхокс". Всего на его счету 927 очков (321 гол + 606 результативных передач) в 804 матчах регулярных чемпионатов. В текущем сезоне нападающий провел 52 игры, в которых совершил 57 результативных действий (19 + 38). Панарин быстрее всех в истории "синерубашечников" набрал 600 очков за клуб. Ему для этого потребовалось 476 матчей.
Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
"Тампа" и "Флорида" устроили массовую драку после толчка Кучерова в спину
08:28
 
ХоккейАртемий ПанаринНациональная хоккейная лига (НХЛ)Лос-Анджелес КингзНью-Йорк РейнджерсСпорт
 
