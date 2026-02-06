Панарин признался, что мог вернуться в Россию, если бы не контракт "Кингз"

«

"Я действительно нервничал. Мне кажется, они довольно долго ждали. У меня есть опыт статуса свободного агента семилетней давности, я был готов к этому, но я также был готов к тому, что этого не произойдет, и я буду ждать до окончания олимпийского перерыва. Возможно, вернулся бы в Россию, если бы "Лос-Анджелес" мне ничего не предложил. Я не хотел, чтобы меня брали на пару месяцев, а потом отправили куда-нибудь еще. Я искал команду, которая заинтересована во мне и которая может подписать со мной контракт сразу же", - приводит слова Панарина сайт лиги.