Четверть россиян будут следить за успехами соотечественников на Олимпиаде

2026-02-06
2026-02-06T21:04:00+03:00
2026-02-06T21:04:00+03:00
2026-02-06T21:04:00+03:00
в мире
россия
зимние олимпийские игры 2026
милан
кортина-д'ампеццо
спорт
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Каждый четвертый россиянин будет следить за успехами соотечественников, выступающих под нейтральным флагом на зимней Олимпиаде в Италии, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.
"24% экономически активных россиян планируют следить за успехами соотечественников, выступающих под нейтральным флагом на зимней Олимпиаде в Италии", - выяснили аналитики, опросив 1600 совершеннолетних граждан со всей России
.
Среди тех, кто будет смотреть Олимпийские игры, больше всего оказалось молодежи до 35 лет. Некоторые из опрошенных отметили, что "будут следить за всеми соревнованиями, в которых участвуют россияне" и что они "всегда радуются успехам наших спортсменов".
Тем не менее, 45% опрошенных не планируют смотреть трансляции соревнований, а треть затруднились с ответом. При этом среди тех, кто смотреть олимпиаду не будет, больше всего представителей старшего поколения.
"Абсолютным лидером по ожидаемому интересу стало фигурное катание. На втором месте с небольшим отрывом - хоккей. В топ-7 наиболее интересных дисциплин также вошли лыжные гонки и биатлон, прыжки с трамплина, бобслей и сноуборд", - рассказали аналитики о видах спорта, за которыми собираются следить россияне.
Зимние Олимпийские игры 2026 года проходят 6-22 февраля в итальянских Милане
и Кортина-д'Ампеццо
. Приглашение для участия в соревнованиях в нейтральном статусе получили и приняли 13 российских спортсменов.