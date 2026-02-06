Рейтинг@Mail.ru
Четверть россиян будут следить за успехами соотечественников на Олимпиаде
21:04 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/olimpiada-2072797586.html
Четверть россиян будут следить за успехами соотечественников на Олимпиаде
Четверть россиян будут следить за успехами соотечественников на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Четверть россиян будут следить за успехами соотечественников на Олимпиаде
Каждый четвертый россиянин будет следить за успехами соотечественников, выступающих под нейтральным флагом на зимней Олимпиаде в Италии, говорится в... РИА Новости Спорт, 06.02.2026
2026-02-06T21:04:00+03:00
2026-02-06T21:04:00+03:00
в мире
россия
зимние олимпийские игры 2026
милан
кортина-д'ампеццо
спорт
в мире, россия, зимние олимпийские игры 2026, милан, кортина-д'ампеццо, спорт
В мире, Россия, Зимние Олимпийские игры 2026, Милан, Кортина-д'Ампеццо, Спорт
Четверть россиян будут следить за успехами соотечественников на Олимпиаде

РИА Новости: четверть россиян будут следить за соотечественниками на Олимпиаде

© AnadoluОлимпийские кольца на фоне флага России
Олимпийские кольца на фоне флага России
© Anadolu
Олимпийские кольца на фоне флага России. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Каждый четвертый россиянин будет следить за успехами соотечественников, выступающих под нейтральным флагом на зимней Олимпиаде в Италии, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.
"24% экономически активных россиян планируют следить за успехами соотечественников, выступающих под нейтральным флагом на зимней Олимпиаде в Италии", - выяснили аналитики, опросив 1600 совершеннолетних граждан со всей России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Выступления спортсменов из России на Олимпиаде надо смотреть, заявил Песков
Вчера, 20:38
Среди тех, кто будет смотреть Олимпийские игры, больше всего оказалось молодежи до 35 лет. Некоторые из опрошенных отметили, что "будут следить за всеми соревнованиями, в которых участвуют россияне" и что они "всегда радуются успехам наших спортсменов".
Тем не менее, 45% опрошенных не планируют смотреть трансляции соревнований, а треть затруднились с ответом. При этом среди тех, кто смотреть олимпиаду не будет, больше всего представителей старшего поколения.
"Абсолютным лидером по ожидаемому интересу стало фигурное катание. На втором месте с небольшим отрывом - хоккей. В топ-7 наиболее интересных дисциплин также вошли лыжные гонки и биатлон, прыжки с трамплина, бобслей и сноуборд", - рассказали аналитики о видах спорта, за которыми собираются следить россияне.
Зимние Олимпийские игры 2026 года проходят 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Приглашение для участия в соревнованиях в нейтральном статусе получили и приняли 13 российских спортсменов.
Логотип Олимпийских игр 2026 года - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Олимпиада-2026: календарь и дисциплины, кто поедет от России
Вчера, 17:45
 
В миреРоссияЗимние Олимпийские игры 2026МиланКортина-д'АмпеццоСпорт
 
Матч-центр
 
