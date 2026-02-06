Четверть россиян будут следить за успехами соотечественников на Олимпиаде

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Каждый четвертый россиянин будет следить за успехами соотечественников, выступающих под нейтральным флагом на зимней Олимпиаде в Италии, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.

"24% экономически активных россиян планируют следить за успехами соотечественников, выступающих под нейтральным флагом на зимней Олимпиаде в Италии", - выяснили аналитики, опросив 1600 совершеннолетних граждан со всей России

Среди тех, кто будет смотреть Олимпийские игры, больше всего оказалось молодежи до 35 лет. Некоторые из опрошенных отметили, что "будут следить за всеми соревнованиями, в которых участвуют россияне" и что они "всегда радуются успехам наших спортсменов".

Тем не менее, 45% опрошенных не планируют смотреть трансляции соревнований, а треть затруднились с ответом. При этом среди тех, кто смотреть олимпиаду не будет, больше всего представителей старшего поколения.

"Абсолютным лидером по ожидаемому интересу стало фигурное катание. На втором месте с небольшим отрывом - хоккей. В топ-7 наиболее интересных дисциплин также вошли лыжные гонки и биатлон, прыжки с трамплина, бобслей и сноуборд", - рассказали аналитики о видах спорта, за которыми собираются следить россияне.