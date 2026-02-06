Рейтинг@Mail.ru
Еврокомиссия поддержала допуск российских спортсменов к Олимпийским играм - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
17:29 06.02.2026
Еврокомиссия поддержала допуск российских спортсменов к Олимпийским играм
Еврокомиссия поддержала допуск российских спортсменов к Олимпийским играм
россия
инсбрук
международный олимпийский комитет (мок)
еврокомиссия
зимние олимпийские игры 2026
россия
инсбрук
россия, инсбрук, международный олимпийский комитет (мок), еврокомиссия, зимние олимпийские игры 2026
Россия, Инсбрук, Международный олимпийский комитет (МОК), Еврокомиссия, Зимние Олимпийские игры 2026
Еврокомиссия поддержала допуск российских спортсменов к Олимпийским играм

Грнцирова: Еврокомиссия поддержала допуск россиян на ОИ в нейтральном статусе

Флаги стран Евросоюза
Флаги стран Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Еврокомиссия поддерживает реинтеграцию российских спортсменов на Олимпийские игры в нейтральном статусе, заявила на брифинге официальный представитель Еврокомиссии Эва Грнцирова.
"Мы поддерживаем инклюзивность спортивных и культурных мероприятий. В то же время мы считаем важным отметить позицию Международного олимпийского комитета, который принял решение допустить российских спортсменов к участию в зимних Олимпийских играх в нейтральном статусе. Мы согласны с этой позицией, поскольку в основе олимпийских ценностей лежит также принцип мира... Мы уважаем право спортивных федераций и культурных организаций самостоятельно принимать решения об участии", - сказала она.
Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил сборную России к участию в зимней Олимпиаде. При этом МОК допустил к участию под нейтральным флагом некоторых российских спортсменов. Мнение россиян по поводу участия сборной РФ под нейтральным флагом разделились: 45% респондентов считают выступление под таким флагом допустимым, 38% уверены, что спортсменам стоит отказаться от соревнований, если нет возможности выступать под флагом своей страны.
Ранее украинский скелетонист Владислав Гераскевич заявил изданию "Главком", что МОК запретил устраивать акции протеста против россиян на предстоящей Олимпиаде. По словам Гераскевича, МОК обратился к спортсменам после акции протеста против участия россиян, которую в январе устроили украинские и латвийские скелетонисты на этапе Кубка Европы в Инсбруке.
РоссияИнсбрукМеждународный олимпийский комитет (МОК)ЕврокомиссияЗимние Олимпийские игры 2026
 
