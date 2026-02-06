Еврокомиссия поддержала допуск российских спортсменов к Олимпийским играм

БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Еврокомиссия поддерживает реинтеграцию российских спортсменов на Олимпийские игры в нейтральном статусе, заявила на брифинге официальный представитель Еврокомиссии Эва Грнцирова.
"Мы поддерживаем инклюзивность спортивных и культурных мероприятий. В то же время мы считаем важным отметить позицию Международного олимпийского комитета, который принял решение допустить российских спортсменов к участию в зимних Олимпийских играх в нейтральном статусе. Мы согласны с этой позицией, поскольку в основе олимпийских ценностей лежит также принцип мира... Мы уважаем право спортивных федераций и культурных организаций самостоятельно принимать решения об участии", - сказала она.
Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил сборную России к участию в зимней Олимпиаде. При этом МОК допустил к участию под нейтральным флагом некоторых российских спортсменов. Мнение россиян по поводу участия сборной РФ под нейтральным флагом разделились: 45% респондентов считают выступление под таким флагом допустимым, 38% уверены, что спортсменам стоит отказаться от соревнований, если нет возможности выступать под флагом своей страны.
Ранее украинский скелетонист Владислав Гераскевич заявил изданию "Главком", что МОК запретил устраивать акции протеста против россиян на предстоящей Олимпиаде. По словам Гераскевича, МОК обратился к спортсменам после акции протеста против участия россиян, которую в январе устроили украинские и латвийские скелетонисты на этапе Кубка Европы в Инсбруке.