Рейтинг@Mail.ru
Метелкина и Берулава стали вторыми в короткой программе командника ОИ - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
15:24 06.02.2026 (обновлено: 16:50 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/oi-2072715467.html
Метелкина и Берулава стали вторыми в короткой программе командника ОИ
Метелкина и Берулава стали вторыми в короткой программе командника ОИ - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Метелкина и Берулава стали вторыми в короткой программе командника ОИ
Чемпионы Европы Анастасия Метелкина и Лука Берулава из Грузии заняли второе место в короткой программе спортивных пар в рамках командного турнира по фигурному... РИА Новости Спорт, 06.02.2026
2026-02-06T15:24:00+03:00
2026-02-06T16:50:00+03:00
фигурное катание
спорт
фигурное катание
рику миура
рюити кихара
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072739437_84:0:2986:1632_1920x0_80_0_0_37ea98ef5956529b08202cf9cf5e4903.jpg
https://ria.ru/20260206/devis-2072680585.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072739437_333:0:2898:1924_1920x0_80_0_0_bf31f58b6eaf82bcce24d2a64f31a0b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, фигурное катание, рику миура, рюити кихара
Фигурное катание, Спорт, фигурное катание, Рику Миура, Рюити Кихара
Метелкина и Берулава стали вторыми в короткой программе командника ОИ

Метелкина и Берулава стали вторыми в короткой программе командного турнира Игр

© РИА Новости / Санто Стефано | Перейти в медиабанкОИ-2026.Фигурное катание.Командный турнир.Короткая программа
ОИ-2026.Фигурное катание.Командный турнир.Короткая программа - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Санто Стефано
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Чемпионы Европы Анастасия Метелкина и Лука Берулава из Грузии заняли второе место в короткой программе спортивных пар в рамках командного турнира по фигурному катанию Олимпийских игр в Милане.
Уроженцы Владимира и Москвы набрали 77,54 балла. Первыми в короткой программе стали японцы Рику Миура и Рюити Кихара (82,84), третьими - итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии (76,65).
После ритм-танца и короткой программы спортивных пар сборная Грузии с 14 очками располагается на третьем месте в таблице турнира. Лидирует сборная США (16), вторыми идут итальянцы (14).
В пятницу командные соревнования продолжатся короткой программой одиночниц.
Церемония открытия Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо состоится 6 февраля. В соревнованиях, которые продлятся до 22 февраля, примут участие 13 российских атлетов.
ОИ-2026.Фигурное катание.Командный турнир.Короткая программа - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Чок и Бэйтс выиграли ритм-танец на командном турнире Олимпиады
Вчера, 13:22
 
Фигурное катаниеСпортфигурное катаниеРику МиураРюити Кихара
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Зенит
    3
    0
  • Теннис
    Завершен
    В. Звонарева
    Ч. Шуай
    66
    33
  • Теннис
    Завершен
    Х. Баптист
    Е. Александрова
    663
    376
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Ноттингем Форрест
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Пиза
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Унион
    Айнтрахт Фр
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    Лилль
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала