С фаворита драфта НХЛ Маккенны сняли обвинение по тяжкой статье
Хоккей
 
23:14 06.02.2026
С фаворита драфта НХЛ Маккенны сняли обвинение по тяжкой статье
С фаворита драфта НХЛ Маккенны сняли обвинение по тяжкой статье
Прокуратура округа Сентер (штат Пенсильвания, США) сняла обвинение в нападении с отягчающими обстоятельствами с канадского хоккеиста Гэвина Маккенны
хоккей
происшествия
пенсильвания
сша
национальная хоккейная лига (нхл)
пенсильвания
сша
2026
С фаворита драфта НХЛ Маккенны сняли обвинение по тяжкой статье

ESPN: с фаворита драфта НХЛ Маккенны сняли обвинение по тяжкой статье

Шайба плей-офф НХЛ. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Прокуратура округа Сентер (штат Пенсильвания, США) сняла обвинение в нападении с отягчающими обстоятельствами с канадского хоккеиста Гэвина Маккенны, сообщает ESPN со ссылкой на заявление ведомства.
По итогам проверки обвинение по тяжкой статье снято, однако производство по более мелким правонарушениям будет продолжено "в связи с серьезными травмами, полученными потерпевшим". Предварительное судебное слушание состоится 11 февраля.
Никита Кучеров / Артемий Панарин / Евгений Малкин / Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Игроки НХЛ считают, что сборная России поборолась бы за медали на Олимпиаде
Вчера, 19:49
Ранее в феврале спортсмену предъявили обвинения в нападении с "попыткой причинения тяжких телесных повреждений". Также он был обвинен в совершении простого нападения, квалифицируемого как мелкое правонарушение, и в двух случаях нарушения общественного порядка, связанных с преследованием и участием в драке. Максимальное наказание за нападение при отягчающих обстоятельствах в Пенсильвании составляет 20 лет тюремного заключения.
Обвинения против Маккенны стали результатом конфликта, произошедшего в Стейт-Колледже (штат Пенсильвания) 31 января. Маккенна, предположительно, ударил 21-летнего мужчину по лицу, причинив ему травмы, потребовавшие хирургического вмешательства. Хоккеист был освобожден под залог в размере 20 тысяч долларов после предъявления обвинений.
По версии Центрального скаутского бюро НХЛ, Маккенна занимает первое место в рейтинге проспектов перед драфтом 2026 года.
Хоккеисты Вегас Голден Найтс - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Барбашев и Дорофеев помогли "Вегасу" обыграть "Лос-Анджелес" в матче НХЛ
Вчера, 09:01
 
Хоккей Происшествия Пенсильвания США Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
