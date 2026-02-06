https://ria.ru/20260206/nabokov-2072640417.html
Вратарь "Металлурга" Набоков сыграет в Матче звезд КХЛ
Вратарь "Металлурга" Набоков сыграет в Матче звезд КХЛ - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Вратарь "Металлурга" Набоков сыграет в Матче звезд КХЛ
Вратарь магнитогорского "Металлурга" Илья Набоков заменит голкипера столичного ЦСКА Дмитрия Гамзина в составе команды KHL U23 Stars на Матче звезд КХЛ,... РИА Новости Спорт, 06.02.2026
хоккей
спорт
екатеринбург
металлург (магнитогорск)
автомобилист
цска
континентальная хоккейная лига (кхл)
екатеринбург
2026
Вратарь "Металлурга" Набоков сыграет в Матче звезд КХЛ
