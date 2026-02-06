Рейтинг@Mail.ru
Вратарь "Металлурга" Набоков сыграет в Матче звезд КХЛ - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
11:38 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/nabokov-2072640417.html
Вратарь "Металлурга" Набоков сыграет в Матче звезд КХЛ
Вратарь "Металлурга" Набоков сыграет в Матче звезд КХЛ - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Вратарь "Металлурга" Набоков сыграет в Матче звезд КХЛ
Вратарь магнитогорского "Металлурга" Илья Набоков заменит голкипера столичного ЦСКА Дмитрия Гамзина в составе команды KHL U23 Stars на Матче звезд КХЛ,... РИА Новости Спорт, 06.02.2026
2026-02-06T11:38:00+03:00
2026-02-06T11:38:00+03:00
хоккей
спорт
екатеринбург
металлург (магнитогорск)
автомобилист
цска
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009196623_0:45:2607:1511_1920x0_80_0_0_1b36e85ee34555b1dc42ca75ae7f5877.jpg
https://ria.ru/20260205/sharipzyanov-2072444132.html
екатеринбург
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009196623_0:0:2608:1956_1920x0_80_0_0_1fc71778d11e5bb2c24eb6de3651789b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, екатеринбург, металлург (магнитогорск), автомобилист, цска, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Екатеринбург, Металлург (Магнитогорск), Автомобилист, ЦСКА, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Вратарь "Металлурга" Набоков сыграет в Матче звезд КХЛ

Вратарь "Металлурга" Набоков заменит Гамзина из ЦСКА в Матче звезд КХЛ

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкИлья Набоков
Илья Набоков - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Илья Набоков. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Вратарь магнитогорского "Металлурга" Илья Набоков заменит голкипера столичного ЦСКА Дмитрия Гамзина в составе команды KHL U23 Stars на Матче звезд КХЛ, сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Гамзин не сможет принять участие в звездном уикенде из-за болезни.
Набокову 22 года. В текущем сезоне он провел 30 матчей за "Металлург", в которых одержал 21 победу, отразил 90,2% бросков при коэффициенте надежности 2,66. Набоков сыграет в Матче звезд КХЛ впервые в карьере.
Матч звезд КХЛ пройдет в Екатеринбурге на "УГМК-Арене" 7 и 8 февраля. В нем примут участие четыре команды: KHL U23 Stars, за которую будут играть хоккеисты, рожденные с 1 января 2003 года, KHL RUS Stars, состоящая из российских звезд, KHL World Stars, в которую войдут легионеры, а также белорусские и казахстанские игроки клубов лиги, и KHL Ural Stars, состоящая из игроков "Автомобилиста", "Металлурга", челябинского "Трактора" и уфимского "Салавата Юлаева".
Дамир Шарипзянов - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Стало известно, кто посоревнуется в силе броска на Матче звезд КХЛ
5 февраля, 13:20
 
ХоккейСпортЕкатеринбургМеталлург (Магнитогорск)АвтомобилистЦСКАКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Зенит
    3
    0
  • Теннис
    Завершен
    В. Звонарева
    Ч. Шуай
    66
    33
  • Теннис
    Завершен
    Х. Баптист
    Е. Александрова
    663
    376
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Ноттингем Форрест
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Пиза
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Унион
    Айнтрахт Фр
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    Лилль
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала