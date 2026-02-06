Рейтинг@Mail.ru
"Монако" с Головиным уступил "Страсбуру" в матче 1/8 финала Кубка Франции - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:07 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/monako-2072584850.html
"Монако" с Головиным уступил "Страсбуру" в матче 1/8 финала Кубка Франции
"Монако" с Головиным уступил "Страсбуру" в матче 1/8 финала Кубка Франции - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
"Монако" с Головиным уступил "Страсбуру" в матче 1/8 финала Кубка Франции
Футбольный клуб "Страсбур" одержал победу над "Монако" в игре 1/8 финала Кубка Франции. РИА Новости Спорт, 06.02.2026
2026-02-06T01:07:00+03:00
2026-02-06T01:07:00+03:00
футбол
спорт
александр головин
монако
страсбур
кубок франции по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940785480_2:0:1158:650_1920x0_80_0_0_bb3d11e29d41b1810b9b9133bc545375.jpg
https://ria.ru/20260206/atalanta-2072584483.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940785480_237:0:1104:650_1920x0_80_0_0_e5abc59f5353fca034078c67838b41ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, александр головин, монако, страсбур, кубок франции по футболу
Футбол, Спорт, Александр Головин, Монако, Страсбур, Кубок Франции по футболу
"Монако" с Головиным уступил "Страсбуру" в матче 1/8 финала Кубка Франции

"Монако" с Головиным в составе уступил "Страсбуру" в 1/8 финала Кубка Франции

© Фото : Официальный сайт ФК "Монако"Александр Головин
Александр Головин - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Фото : Официальный сайт ФК "Монако"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Футбольный клуб "Страсбур" одержал победу над "Монако" в игре 1/8 финала Кубка Франции.
Встреча в Страсбурге завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Хулио Энсисо (55-я и 61-я минуты), мяч также забил Мартиаль Годо (7). У "Монако" отличился Мика Биерет (58).
Кубок Франции
05 февраля 2026 • начало в 23:00
Завершен
Страсбур
3 : 1
Монако
07‎’‎ • Martial Godo
(Joaquin Panichelli)
55‎’‎ • Хулио Энсисо
(Валентин Барко)
61‎’‎ • Хулио Энсисо
58‎’‎ • Мика Биерит
(Мамаду Кулибали)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел на поле в стартовом составе, получил желтую карточку и был заменен в перерыве.
В четвертьфинале "Страсбур" сыграет против "Реймса".
Полузащитник Аталанты Марио Пашалич - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
"Аталанта" разгромила "Ювентус" и вышла в полуфинал Кубка Италии
01:05
 
ФутболСпортАлександр ГоловинМонакоСтрасбурКубок Франции по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Ювентус
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Атлетико Мадрид
    0
    5
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Монако
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Вашингтон
    Нэшвилл
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Баффало
    Питтсбург
    2
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Филадельфия
    Оттава
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Рейнджерс
    Каролина
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нью-Джерси
    Айлендерс
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Тампа-Бэй
    Флорида
    6
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Вегас
    Лос-Анджелес
    4
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала