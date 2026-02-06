https://ria.ru/20260206/monako-2072584850.html
"Монако" с Головиным уступил "Страсбуру" в матче 1/8 финала Кубка Франции
Футбольный клуб "Страсбур" одержал победу над "Монако" в игре 1/8 финала Кубка Франции. РИА Новости Спорт, 06.02.2026
2026-02-06T01:07:00+03:00
футбол
спорт
александр головин
монако
страсбур
кубок франции по футболу
спорт, александр головин, монако, страсбур, кубок франции по футболу
