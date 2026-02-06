"Лучше держаться подальше": игрок "Тампы" рассказал о драке из-за Кучерова

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Брэндон Хагель заявил, что игроки команды защищали своего лучшего игрока Никиту Кучерова в драке с представителями "Флориды Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).