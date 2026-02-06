"Лучше держаться подальше": игрок "Тампы" рассказал о драке из-за Кучерова

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Брэндон Хагель заявил, что игроки команды защищали своего лучшего игрока Никиту Кучерова в драке с представителями "Флориды Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
06 февраля 2026 • начало в 03:30
Завершен
02:08 • Брэндон Хагель
14:08 • Земгус Гиргенсонс
(Понтус Холмберг, Янни Гурде)
21:14 • Джейк Гентцель
37:50 • Эрик Чернак
(Райан Макдонаф, Доминик Джеймс)
46:09 • Понтус Холмберг
55:41 • Оливер Бьеркстранд
49:50 • Маки Самоскевич
Встреча в Тампе завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев. Кучеров отметился результативной передачей и продлил результативную серию до десяти матчей. Игроки обеих команд устроили массовую драку на пятой минуте третьего периода при счете 4:0 в пользу "молний" после того, как нападающий "Пантерс" Мэттью Ткачук в средней зоне толкнул в спину Кучерова.
"Послушайте, Никита Кучеров - наш лучший игрок. Он продолжает делать невероятные вещи, так что, наверное, лучше держаться от него подальше", - цитирует Хагеля журналист Бенджамин Пирс в соцсети X.
В общей сложности по итогам матча игроки обеих команд получили 147 минут штрафа.