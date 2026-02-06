Рейтинг@Mail.ru
"Краснодар" разгромил "Зенит" в матче Зимнего кубка РПЛ - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:17 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/krasnodar-2072803119.html
"Краснодар" разгромил "Зенит" в матче Зимнего кубка РПЛ
"Краснодар" разгромил "Зенит" в матче Зимнего кубка РПЛ - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
"Краснодар" разгромил "Зенит" в матче Зимнего кубка РПЛ
Футболисты "Краснодара" разгромили петербургский "Зенит" в матче Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ), который проходит в Абу-Даби. РИА Новости Спорт, 06.02.2026
2026-02-06T21:17:00+03:00
2026-02-06T21:17:00+03:00
футбол
спорт
артем хмарин
краснодар
зенит
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052544531_0:426:2881:2047_1920x0_80_0_0_015af716f22ee0d125b29154c96bd4e3.jpg
https://ria.ru/20260206/dinamo-2072747580.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052544531_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fc11d884c9f329b30a5fd13c1cb376b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, артем хмарин, краснодар, зенит, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Артем Хмарин, Краснодар, Зенит, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Краснодар" разгромил "Зенит" в матче Зимнего кубка РПЛ

"Краснодар" обыграл "Зенит" в матче Зимнего кубка РПЛ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкФутболисты "Краснодара"
Футболисты Краснодара - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Футболисты "Краснодара". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Футболисты "Краснодара" разгромили петербургский "Зенит" в матче Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ), который проходит в Абу-Даби.
Встреча завершилась со счетом 3:0. Мячи забили Мозес Кобнан (34-я минута), а также воспитанники академии "Краснодара" - 18-летний Артем Хмарин (54) и 17-летний Эльдар Гусейнов (57).
Товарищеские матчи. Клубы
06 февраля 2026 • начало в 19:15
Завершен
Краснодар
3 : 0
Зенит
34‎’‎ • Дэвид Кобнан
54‎’‎ • Артем Хмарин
57‎’‎ •
Календарь Турнирная таблица История встреч
В заключительном туре "Краснодар" сыграет с московским "Динамо" 10 февраля. В этот же день "Зенит" встретится со столичным ЦСКА.
Зимний кубок РПЛ проходит с 3 по 10 февраля. Турнир проводится с 2023 года. Дважды победителем становился московский "Спартак", действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит".
Футболисты Динамо - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Московское "Динамо" обыграло ЦСКА в матче Зимнего кубка РПЛ
Вчера, 17:10
 
ФутболСпортАртем ХмаринКраснодарЗенитРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Зенит
    3
    0
  • Теннис
    Завершен
    В. Звонарева
    Ч. Шуай
    66
    33
  • Теннис
    Завершен
    Х. Баптист
    Е. Александрова
    663
    376
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Ноттингем Форрест
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Пиза
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Унион
    Айнтрахт Фр
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    Лилль
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала