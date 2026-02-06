https://ria.ru/20260206/krasnodar-2072803119.html
"Краснодар" разгромил "Зенит" в матче Зимнего кубка РПЛ
"Краснодар" разгромил "Зенит" в матче Зимнего кубка РПЛ - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
"Краснодар" разгромил "Зенит" в матче Зимнего кубка РПЛ
Футболисты "Краснодара" разгромили петербургский "Зенит" в матче Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ), который проходит в Абу-Даби. РИА Новости Спорт, 06.02.2026
"Краснодар" разгромил "Зенит" в матче Зимнего кубка РПЛ
