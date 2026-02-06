Рейтинг@Mail.ru
Костылева призналась, что считает Плющенко "вторым отцом"
Фигурное катание
 
18:02 06.02.2026
Костылева призналась, что считает Плющенко "вторым отцом"
Костылева призналась, что считает Плющенко "вторым отцом" - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Костылева призналась, что считает Плющенко "вторым отцом"
Двукратная чемпионка России среди юниорок Елена Костылева заявила РИА Новости, что она считает своего тренера Евгения Плющенко вторым отцом. РИА Новости Спорт, 06.02.2026
2026
Фигуристка Костылева заявила, что считает Плющенко вторым отцом

САРАНСК, 6 фев – РИА Новости, Борис Ходоровский. Двукратная чемпионка России среди юниорок Елена Костылева заявила РИА Новости, что она считает своего тренера Евгения Плющенко вторым отцом.
В пятницу Костылева во второй раз в карьере стала победительницей юниорского первенства России. Ранее Плющенко заявил в интервью РИА Новости, что Елена ему как дочка.
"Для меня Евгений Викторович – второй отец, - сказала Костылева. – Не могу передать словами то, что вкладываю в это понятие, но чувствую со стороны тренера отеческое отношение постоянно. Это помогает на тренировках и соревнованиях".
Евгений Плющенко
"Она мне как дочь!" Плющенко — честно о Трусовой, Тутберидзе и Костылевой
27 января, 12:45
 
