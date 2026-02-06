https://ria.ru/20260206/kostyleva-2072767609.html
Костылева призналась, что считает Плющенко "вторым отцом"
Костылева призналась, что считает Плющенко "вторым отцом" - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Костылева призналась, что считает Плющенко "вторым отцом"
Двукратная чемпионка России среди юниорок Елена Костылева заявила РИА Новости, что она считает своего тренера Евгения Плющенко вторым отцом. РИА Новости Спорт, 06.02.2026
2026-02-06T18:02:00+03:00
фигурное катание
спорт
елена костылева (фигурное катание)
евгений плющенко
спорт, елена костылева (фигурное катание), евгений плющенко
Костылева призналась, что считает Плющенко "вторым отцом"
Фигуристка Костылева заявила, что считает Плющенко вторым отцом