Клебо пожаловался на слабый интернет в олимпийском отеле

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо пожаловался на слабый интернет в отеле в Италии, где он остановился на зимних Олимпийских играх.

В среду Клебо пожаловался у себя в Snapchat, что ему пришлось поменяться комнатами в отеле с тренером Арильдом Монсеном. На следующий день норвежец на пресс-конференции сообщил, что из-за плохого интернета у него возникли проблемы с онлайн-играми на его игровой консоли.

"У нас небольшие проблемы с интернетом. В первой комнате был слабый интернет, поэтому я занял комнату Арильда. В итоге вчера интернет был слишком плохим. Теперь мы подняли итальянцев на работу, посмотрим, придет ли кто-нибудь и починит это", - цитирует Клебо Nettavisen.

"В худшем случае приедет какой-нибудь парень и подключит интернет. Тогда Олимпиада будет спасена. Я полностью зависим от этого, поэтому готов заплатить много, чтобы это починили", - добавил Клебо.