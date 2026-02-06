Рейтинг@Mail.ru
Клебо пожаловался на слабый интернет в олимпийском отеле
Лыжные гонки
 
06.02.2026
Клебо пожаловался на слабый интернет в олимпийском отеле
Клебо пожаловался на слабый интернет в олимпийском отеле
Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо пожаловался на слабый интернет в отеле в Италии, где он остановился на зимних Олимпийских играх. РИА Новости Спорт, 06.02.2026
лыжные гонки
в мире
италия
йоханнес хёсфлот клебо
в мире, италия, йоханнес хёсфлот клебо
Лыжные гонки, В мире, Италия, Йоханнес Хёсфлот Клебо
Клебо пожаловался на слабый интернет в олимпийском отеле

Клебо пожаловался на слабый интернет в олимпийском отеле в Италии

© Фото : Пресс-служба FISЛыжник Йоханнес Клебо
Лыжник Йоханнес Клебо - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Фото : Пресс-служба FIS
Лыжник Йоханнес Клебо. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо пожаловался на слабый интернет в отеле в Италии, где он остановился на зимних Олимпийских играх.
В среду Клебо пожаловался у себя в Snapchat, что ему пришлось поменяться комнатами в отеле с тренером Арильдом Монсеном. На следующий день норвежец на пресс-конференции сообщил, что из-за плохого интернета у него возникли проблемы с онлайн-играми на его игровой консоли.
"У нас небольшие проблемы с интернетом. В первой комнате был слабый интернет, поэтому я занял комнату Арильда. В итоге вчера интернет был слишком плохим. Теперь мы подняли итальянцев на работу, посмотрим, придет ли кто-нибудь и починит это", - цитирует Клебо Nettavisen.
"В худшем случае приедет какой-нибудь парень и подключит интернет. Тогда Олимпиада будет спасена. Я полностью зависим от этого, поэтому готов заплатить много, чтобы это починили", - добавил Клебо.
Клебо 29 лет. Он является пятикратным олимпийским чемпионом, рекордсменом по победам на чемпионатах мира среди мужчин-лыжников (15 золотых медалей), также он является пятикратным обладателем Кубка мира и пятикратным победителем многодневки "Тур де Ски".
Йоханнес Клебо - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Олимпийский чемпион Клебо отложил свадьбу
31 января, 14:54
 
Лыжные гонкиВ миреИталияЙоханнес Хёсфлот Клебо
 
