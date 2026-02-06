Рейтинг@Mail.ru
Дацюк будет задействован в Матче звезд КХЛ в Екатеринбурге, заявил Морозов - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
22:11 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/kkhl-2072810596.html
Дацюк будет задействован в Матче звезд КХЛ в Екатеринбурге, заявил Морозов
Дацюк будет задействован в Матче звезд КХЛ в Екатеринбурге, заявил Морозов - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Дацюк будет задействован в Матче звезд КХЛ в Екатеринбурге, заявил Морозов
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов сообщил журналистам, что член "Тройного золотого клуба", член Зала хоккейной славы Павел Дацюк... РИА Новости Спорт, 06.02.2026
2026-02-06T22:11:00+03:00
2026-02-06T22:11:00+03:00
хоккей
спорт
екатеринбург
россия
павел дацюк
алексей морозов (хоккей)
автомобилист
трактор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038570669_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_74ac24ede91499d3fb09f2a507d2578b.jpg
https://ria.ru/20260206/olimpiada-2072808703.html
https://ria.ru/20260206/kkhl-2072784551.html
екатеринбург
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038570669_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_c9e95936581ee89de76752486d45562e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, екатеринбург, россия, павел дацюк, алексей морозов (хоккей), автомобилист, трактор, металлург (магнитогорск), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Екатеринбург, Россия, Павел Дацюк, Алексей Морозов (хоккей), Автомобилист, Трактор, Металлург (Магнитогорск), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Дацюк будет задействован в Матче звезд КХЛ в Екатеринбурге, заявил Морозов

Морозов: Дацюк будет задействован в Матче звезд КХЛ в Екатеринбурге

© РИА Новости / Алексей Колчин | Перейти в медиабанкМаксим Афиногенов, Павел Дацюк и Александр Овечкин
Максим Афиногенов, Павел Дацюк и Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Алексей Колчин
Перейти в медиабанк
Максим Афиногенов, Павел Дацюк и Александр Овечкин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев - РИА Новости, Андрей Сенченко. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов сообщил журналистам, что член "Тройного золотого клуба", член Зала хоккейной славы Павел Дацюк будет задействован в Матче звезд КХЛ.
Матч звезд пройдет 7 и 8 февраля в Екатеринбурге на домашней арене "Автомобилиста". Участие примут команда KHL Ural Stars, составленная из игроков "Автомобилиста", "Трактора", "Металлурга" и "Салавата Юлаева", а также сборные лучших игроков лиги, молодых хоккеистов (до 23 лет) и команда легионеров.
Глава КХЛ Алексей Морозов - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Глава КХЛ заявил, что Олимпиада не вызывает у него большого интереса
Вчера, 21:56
"Павел Дацюк накануне участвовал в тренерском семинаре для тренеров клубов МХЛ, присутствовал на матче Кубка вызова. В воскресенье он будет задействован в Матче звезд КХЛ, все болельщики его увидят", - сказал Морозов.
Дацюку 47 лет, последние годы карьеры россиянин провел в составе "Автомобилиста". Он является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе "Детройта" (2002, 2008). Со сборной России хоккеист побеждал на Олимпийских играх (2018) и чемпионате мира (2012), став членом "Тройного золотого клуба". В составе петербургского СКА становился обладателем Кубка Гагарина. Россиянин является единственным игроком в истории, которому удалось завоевать четыре данных титула.
Хоккей. КХЛ. - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Сборная Запада в 11-й раз выиграла Кубок вызова в рамках Недели звезд КХЛ
Вчера, 19:33
 
ХоккейСпортЕкатеринбургРоссияПавел ДацюкАлексей Морозов (хоккей)АвтомобилистТракторМеталлург (Магнитогорск)КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Зенит
    3
    0
  • Теннис
    Завершен
    В. Звонарева
    Ч. Шуай
    66
    33
  • Теннис
    Завершен
    Х. Баптист
    Е. Александрова
    663
    376
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Ноттингем Форрест
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Пиза
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Унион
    Айнтрахт Фр
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    Лилль
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала