Дацюк будет задействован в Матче звезд КХЛ в Екатеринбурге, заявил Морозов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев - РИА Новости, Андрей Сенченко. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов сообщил журналистам, что член "Тройного золотого клуба", член Зала хоккейной славы Павел Дацюк будет задействован в Матче звезд КХЛ.
Матч звезд пройдет 7 и 8 февраля в Екатеринбурге на домашней арене "Автомобилиста". Участие примут команда KHL Ural Stars, составленная из игроков "Автомобилиста", "Трактора", "Металлурга" и "Салавата Юлаева", а также сборные лучших игроков лиги, молодых хоккеистов (до 23 лет) и команда легионеров.
"Павел Дацюк накануне участвовал в тренерском семинаре для тренеров клубов МХЛ, присутствовал на матче Кубка вызова. В воскресенье он будет задействован в Матче звезд КХЛ, все болельщики его увидят", - сказал Морозов.
Дацюку 47 лет, последние годы карьеры россиянин провел в составе "Автомобилиста". Он является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе "Детройта" (2002, 2008). Со сборной России хоккеист побеждал на Олимпийских играх (2018) и чемпионате мира (2012), став членом "Тройного золотого клуба". В составе петербургского СКА становился обладателем Кубка Гагарина. Россиянин является единственным игроком в истории, которому удалось завоевать четыре данных титула.