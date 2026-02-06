Морозов: Буше и Хартли заранее предупредили, что не выступят на Матче звезд

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев - РИА Новости, Андрей Сенченко. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов сообщил журналистам, что главный тренер омского "Авангарда" Ги Буше и возглавляющий ярославский "Локомотив" Боб Хартли заранее предупредили, что не смогут поучаствовать в Матче звезд.
Матч звезд КХЛ 2026 пройдет 7 и 8 февраля в Екатеринбурге на домашней арене "Автомобилиста". Участие в нем примут команда KHL Ural Stars, составленная из игроков "Автомобилиста", "Трактора", "Металлурга" и "Салавата Юлаева", а также сборные лучших игроков лиги, молодых хоккеистов (до 23 лет) и команда легионеров. Команду легионеров возглавили Михаил Кравец и недавно занявший пост главного тренера "Шанхайских Драконов" Митч Лав.
"Мы приняли взвешенное решение, приглашая Митча Лава на Матч звезд. До этого мы пригласили Жерара Галлана, но по здоровью и по независящим от нас причинам он покинул клуб, вместо него пришел Лав. С другими иностранными тренерами, кто мог бы возглавить сборную легионеров на Матче звезд, мы общались еще до старта сезона, узнавали у них о планах. Но с ними была договоренность, что мы не сможем их вызвать. Ги Буше временно покинул расположение "Авангарда", Боб Хартли тоже обозначил свои объективные причины. Мы не видим ничего зазорного в вызове Лава. Он получит свою пользу от участия в Матче звезд, узнает о любви к хоккею в России, больше узнает о КХЛ", - сказал Морозов.
