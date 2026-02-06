Морозов: Буше и Хартли заранее предупредили, что не выступят на Матче звезд

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев - РИА Новости, Андрей Сенченко. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов сообщил журналистам, что главный тренер омского "Авангарда" Ги Буше и возглавляющий ярославский "Локомотив" Боб Хартли заранее предупредили, что не смогут поучаствовать в Матче звезд.