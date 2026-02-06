Рейтинг@Mail.ru
Морозов: Буше и Хартли заранее предупредили, что не выступят на Матче звезд - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
22:04 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/khokkey-2072809966.html
Морозов: Буше и Хартли заранее предупредили, что не выступят на Матче звезд
Морозов: Буше и Хартли заранее предупредили, что не выступят на Матче звезд - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Морозов: Буше и Хартли заранее предупредили, что не выступят на Матче звезд
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов сообщил журналистам, что главный тренер омского "Авангарда" Ги Буше и возглавляющий ярославский... РИА Новости Спорт, 06.02.2026
2026-02-06T22:04:00+03:00
2026-02-06T22:04:00+03:00
хоккей
спорт
алексей морозов (хоккей)
ги буше
боб хартли
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019823447_341:711:2227:1772_1920x0_80_0_0_4e8717d02e5b3c4af7abc1d7a529fc7c.jpg
https://ria.ru/20251209/sostavy-2060864119.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019823447_387:603:2205:1966_1920x0_80_0_0_b57211aa2387ebb0a3a72c2018792456.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, алексей морозов (хоккей), ги буше, боб хартли
Хоккей, Спорт, Алексей Морозов (хоккей), Ги Буше, Боб Хартли
Морозов: Буше и Хартли заранее предупредили, что не выступят на Матче звезд

Морозов: Буше и Хартли заранее предупредили, что не примут участие в Матче звезд

© Фото : КХЛ / Юрий КузьминАлексей Морозов
Алексей Морозов - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Фото : КХЛ / Юрий Кузьмин
Алексей Морозов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев - РИА Новости, Андрей Сенченко. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов сообщил журналистам, что главный тренер омского "Авангарда" Ги Буше и возглавляющий ярославский "Локомотив" Боб Хартли заранее предупредили, что не смогут поучаствовать в Матче звезд.
Матч звезд КХЛ 2026 пройдет 7 и 8 февраля в Екатеринбурге на домашней арене "Автомобилиста". Участие в нем примут команда KHL Ural Stars, составленная из игроков "Автомобилиста", "Трактора", "Металлурга" и "Салавата Юлаева", а также сборные лучших игроков лиги, молодых хоккеистов (до 23 лет) и команда легионеров. Команду легионеров возглавили Михаил Кравец и недавно занявший пост главного тренера "Шанхайских Драконов" Митч Лав.
"Мы приняли взвешенное решение, приглашая Митча Лава на Матч звезд. До этого мы пригласили Жерара Галлана, но по здоровью и по независящим от нас причинам он покинул клуб, вместо него пришел Лав. С другими иностранными тренерами, кто мог бы возглавить сборную легионеров на Матче звезд, мы общались еще до старта сезона, узнавали у них о планах. Но с ними была договоренность, что мы не сможем их вызвать. Ги Буше временно покинул расположение "Авангарда", Боб Хартли тоже обозначил свои объективные причины. Мы не видим ничего зазорного в вызове Лава. Он получит свою пользу от участия в Матче звезд, узнает о любви к хоккею в России, больше узнает о КХЛ", - сказал Морозов.
Логотип Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Объявлены составы команд на Матч звезд КХЛ 2026 года
9 декабря 2025, 16:15
 
ХоккейСпортАлексей Морозов (хоккей)Ги БушеБоб Хартли
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Зенит
    3
    0
  • Теннис
    Завершен
    В. Звонарева
    Ч. Шуай
    66
    33
  • Теннис
    Завершен
    Х. Баптист
    Е. Александрова
    663
    376
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Ноттингем Форрест
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Пиза
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Унион
    Айнтрахт Фр
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    Лилль
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала