Игроки НХЛ считают, что сборная России поборолась бы за медали на Олимпиаде

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Многие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) считают, что сборная России могла бы претендовать на бронзу Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо, следует из анонимного опроса издания The Athletic.

В опросе приняли участие 118 игроков. Из них 58,5% поставили российскую команду, в случае ее участия в Олимпиаде, на третье место, 20,8% - на второе и 8,5% - на первое. Еще 12,3% респондентов заявили, что сборная России не смогла бы завоевать медали. Главными фаворитами игроки североамериканской лиги называли сборные США и Канады.

« "Судя по игре вратарей на менее престижном турнире, они, вероятно, заняли бы первое или второе место", - отметил другой.

Некоторые в целом назвали сборную России способной победить любого соперника. При этом часть опрошенных игроков выделяла среди слабых сторон отсутствие сильных центральных нападающих или количество защитников.

"На бумаге они выглядят устрашающе. Они могли бы обыграть кого угодно", - подчеркнул еще один хоккеист.

"Я думаю, они были бы очень конкурентоспособны. Их отсутствие - это совсем другое дело. Это потеря для соревнований", - сказал проголосовавший за бронзу игрок.

"Они представляли бы угрозу благодаря своей игре вратаря, но они не Канада и не США", - отметил другой.

« "Что касается состава, они, вероятно, были бы в первой четверке. Возможно, не хуже любой другой команды. Было бы здорово увидеть такую ​​команду. Жаль", - сказал еще один.