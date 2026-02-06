Рейтинг@Mail.ru
Игроки НХЛ считают, что сборная России поборолась бы за медали на Олимпиаде
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
19:49 06.02.2026 (обновлено: 19:53 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/khokkey-2072787406.html
Игроки НХЛ считают, что сборная России поборолась бы за медали на Олимпиаде
Игроки НХЛ считают, что сборная России поборолась бы за медали на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Игроки НХЛ считают, что сборная России поборолась бы за медали на Олимпиаде
Многие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) считают, что сборная России могла бы претендовать на бронзу Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо,... РИА Новости Спорт, 06.02.2026
2026-02-06T19:49:00+03:00
2026-02-06T19:53:00+03:00
хоккей
спорт
международная федерация хоккея (iihf)
илья сорокин
игорь шестеркин
андрей василевский
национальная хоккейная лига (нхл)
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750027170_162:106:3615:2048_1920x0_80_0_0_0961243517eceb4406a130d8e8886699.jpg
хоккей
Хоккей, Спорт, Международная федерация хоккея (IIHF), Илья Сорокин, Игорь Шестеркин, Андрей Василевский, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Зимние Олимпийские игры 2026
Игроки НХЛ считают, что сборная России поборолась бы за медали на Олимпиаде

Около 88% игроков НХЛ считают, что сборная России выиграла бы медали Олимпиады

© Иллюстрация РИА Новости . РИА Новости / Григорий Сысоев // AFP / VLADIMIR SIMICEK // Фотоагентство КХЛ/POOLНикита Кучеров / Артемий Панарин / Евгений Малкин / Александр Овечкин
Никита Кучеров / Артемий Панарин / Евгений Малкин / Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Иллюстрация РИА Новости . РИА Новости / Григорий Сысоев // AFP / VLADIMIR SIMICEK // Фотоагентство КХЛ/POOL
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Многие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) считают, что сборная России могла бы претендовать на бронзу Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо, следует из анонимного опроса издания The Athletic.
В опросе приняли участие 118 игроков. Из них 58,5% поставили российскую команду, в случае ее участия в Олимпиаде, на третье место, 20,8% - на второе и 8,5% - на первое. Еще 12,3% респондентов заявили, что сборная России не смогла бы завоевать медали. Главными фаворитами игроки североамериканской лиги называли сборные США и Канады.
Ларионов назвал Олимпиаду без участия России "неправильным праздником"
30 января, 23:33
Ларионов назвал Олимпиаду без участия России "неправильным праздником"
30 января, 23:33
Ряд хоккеистов выделили среди сильных сторон потенциальную вратарскую линию. По мнению авторов издания, главными претендентами на место в воротах были бы Игорь Шестеркин, Андрей Василевский, Илья Сорокин и Сергей Бобровский. "Вратари настолько хороши, что остальные игроки даже не имеют значения", - сказал один из хоккеистов.
«
"Судя по игре вратарей на менее престижном турнире, они, вероятно, заняли бы первое или второе место", - отметил другой.
Некоторые в целом назвали сборную России способной победить любого соперника. При этом часть опрошенных игроков выделяла среди слабых сторон отсутствие сильных центральных нападающих или количество защитников.
"На бумаге они выглядят устрашающе. Они могли бы обыграть кого угодно", - подчеркнул еще один хоккеист.
"Я думаю, они были бы очень конкурентоспособны. Их отсутствие - это совсем другое дело. Это потеря для соревнований", - сказал проголосовавший за бронзу игрок.
"Они представляли бы угрозу благодаря своей игре вратаря, но они не Канада и не США", - отметил другой.
«
"Что касается состава, они, вероятно, были бы в первой четверке. Возможно, не хуже любой другой команды. Было бы здорово увидеть такую ​​команду. Жаль", - сказал еще один.
В 2022 году Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Также команды не были допущены до хоккейных турниров на зимних Олимпийских играх. Место российской сборной заняла команда Франции.
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Без российских хоккеистов Олимпиада многое потеряет, заявил Фетисов
28 января, 13:53
 
Хоккей
 
Матч-центр
 
