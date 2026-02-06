В Кении выразили надежду на возвращение россиян на Олимпиаду-2028

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Чемпион Африки в спринте кениец Фердинанд Оманьяла на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня" выразил надежду на то, что российские легкоатлеты смогут выступить на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.