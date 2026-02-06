В Кении выразили надежду на возвращение россиян на Олимпиаду-2028

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Чемпион Африки в спринте кениец Фердинанд Оманьяла на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня" выразил надежду на то, что российские легкоатлеты смогут выступить на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.
"Это здорово - приехать и соревноваться с российскими спортсменами. Надеюсь, федерация и все причастные поспособствуют тому, чтобы магия свершилась и мы смогли бы состязаться друг с другом в Лос-Анджелесе в 2028 году", - сказал Оманьяла.
Также в поддержку российских спортсменов высказался победитель чемпионата Европы 2025 года в толкании ядра в помещении румын Андрей Тоадер. "Мне не впервой соревноваться против россиян. Для меня это в порядке вещей. Жду их возвращения во все соревнования, потому что когда я выигрывал чемпионат Европы, но там не было России и Белоруссии, для меня это было в новинку. Не могу дождаться, когда снова смогу соревноваться с ними на высочайшем уровне", - отметил он.
Российские легкоатлеты с 1 марта 2022 года отстранены от турниров под эгидой Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) в связи с ситуацией на Украине. До этого с ноября 2015 года россияне могли выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе из-за санкций в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля.