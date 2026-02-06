https://ria.ru/20260206/fond-2072640728.html
Призовой фонд турнира "Русская зима" превысит десять миллионов рублей
Призовой фонд турнира "Русская зима" превысит десять миллионов рублей - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Призовой фонд турнира "Русская зима" превысит десять миллионов рублей
Призовой фонд 35-го международного турнира по легкой атлетике "Русская зима" превысит 10 млн рублей, сообщил на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня"...
Призовой фонд турнира "Русская зима" превысит десять миллионов рублей
Призовой фонд легкоатлетического турнира "Русская зима" превысит 10 млн рублей
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Призовой фонд 35-го международного турнира по легкой атлетике "Русская зима" превысит 10 млн рублей, сообщил на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня" исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Борис Ярышевский.
"Русская зима" пройдет 7 февраля в столичном ЛФК ЦСКА. В соревнованиях примут участие более ста атлетов из порядка 20 стран, включая лидеров мировых рейтингов, чемпионов Европы
и Африки
. Медали будут разыграны в беговых дисциплинах, прыжках с шестом, в высоту и в длину, тройном прыжке, а также в толкании ядра.
"Установлен призовой фонд как за призовые места, так и за рекорды. За мировой рекорд призовой фонд до 3 млн рублей. За первое место - 170 тысяч рублей в каждой дисциплине, рекорд соревнований - 300 тысяч. Общий призовой фонд - больше 10 млн рублей. У нас нет четкого ограничения по призовому фонду. Сколько мы получим рекордов, такой и будет фонд", - сказал Ярышевский.
"Большой интерес к турниру, все билеты выкуплены. Ожидаем много гостей. Мы движемся в сторону большого праздника", - добавил он.