Призовой фонд турнира "Русская зима" превысит десять миллионов рублей

"Установлен призовой фонд как за призовые места, так и за рекорды. За мировой рекорд призовой фонд до 3 млн рублей. За первое место - 170 тысяч рублей в каждой дисциплине, рекорд соревнований - 300 тысяч. Общий призовой фонд - больше 10 млн рублей. У нас нет четкого ограничения по призовому фонду. Сколько мы получим рекордов, такой и будет фонд", - сказал Ярышевский.