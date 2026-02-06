Рейтинг@Mail.ru
11:38 06.02.2026
Призовой фонд турнира "Русская зима" превысит десять миллионов рублей
спорт, европа, африка, всероссийская федерация легкой атлетики (вфла), легкая атлетика
Спорт, Европа, Африка, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), Легкая атлетика
Призовой фонд турнира "Русская зима" превысит десять миллионов рублей

Участник марафона. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Призовой фонд 35-го международного турнира по легкой атлетике "Русская зима" превысит 10 млн рублей, сообщил на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня" исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Борис Ярышевский.
"Русская зима" пройдет 7 февраля в столичном ЛФК ЦСКА. В соревнованиях примут участие более ста атлетов из порядка 20 стран, включая лидеров мировых рейтингов, чемпионов Европы и Африки. Медали будут разыграны в беговых дисциплинах, прыжках с шестом, в высоту и в длину, тройном прыжке, а также в толкании ядра.
"Установлен призовой фонд как за призовые места, так и за рекорды. За мировой рекорд призовой фонд до 3 млн рублей. За первое место - 170 тысяч рублей в каждой дисциплине, рекорд соревнований - 300 тысяч. Общий призовой фонд - больше 10 млн рублей. У нас нет четкого ограничения по призовому фонду. Сколько мы получим рекордов, такой и будет фонд", - сказал Ярышевский.
"Большой интерес к турниру, все билеты выкуплены. Ожидаем много гостей. Мы движемся в сторону большого праздника", - добавил он.
Легкая атлетика. Чемпионат мира. Восьмой день - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Утратила статус": Минимущества объяснило лишение Клишиной квартиры в Твери
СпортЕвропаАфрикаВсероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)Легкая атлетика
 
