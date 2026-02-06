Рейтинг@Mail.ru
Московское "Динамо" обыграло ЦСКА в матче Зимнего кубка РПЛ
Футбол
 
17:10 06.02.2026
Московское "Динамо" обыграло ЦСКА в матче Зимнего кубка РПЛ
Московское "Динамо" обыграло ЦСКА в матче Зимнего кубка РПЛ - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Московское "Динамо" обыграло ЦСКА в матче Зимнего кубка РПЛ
Футболисты "Динамо" в серии пенальти обыграли ЦСКА в московском дерби в рамках Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ), который проходит в Абу-Даби. РИА Новости Спорт, 06.02.2026
абу-даби
Московское "Динамо" обыграло ЦСКА в матче Зимнего кубка РПЛ

Московское "Динамо" по пенальти обыграло ЦСКА в матче Зимнего кубка РПЛ

Футболисты "Динамо". Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Футболисты "Динамо" в серии пенальти обыграли ЦСКА в московском дерби в рамках Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ), который проходит в Абу-Даби.
Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В составе "Динамо" пенальти реализовал Максим Осипенко (59-я минута), у ЦСКА отличился Максим Воронов (71). В серии 11-метровых ударов сильнее оказались футболисты "Динамо" - 5:3.
В следующем матче "Динамо" сыграет с "Краснодаром" 10 февраля. ЦСКА в этот же день встретится с петербургским "Зенитом".
Зимний кубок РПЛ проходит с 3 по 10 февраля. Турнир проводится с 2023 года. Дважды победителем становился московский "Спартак", действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит".
