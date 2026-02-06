https://ria.ru/20260206/dinamo-2072747580.html
Московское "Динамо" обыграло ЦСКА в матче Зимнего кубка РПЛ
Московское "Динамо" обыграло ЦСКА в матче Зимнего кубка РПЛ - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Московское "Динамо" обыграло ЦСКА в матче Зимнего кубка РПЛ
Футболисты "Динамо" в серии пенальти обыграли ЦСКА в московском дерби в рамках Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ), который проходит в Абу-Даби. РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Московское "Динамо" по пенальти обыграло ЦСКА в матче Зимнего кубка РПЛ