Дочь Тутберидзе пожаловалась на запах дыма сигарет в Олимпийской деревне
Дочь Тутберидзе пожаловалась на запах дыма сигарет в Олимпийской деревне - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Дочь Тутберидзе пожаловалась на запах дыма сигарет в Олимпийской деревне
Представляющие Грузию фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин пожаловались на сильный запах сигаретного дыма в Олимпийской деревне. РИА Новости Спорт, 06.02.2026
2026-02-06
2026-02-06T16:59:00+03:00
2026-02-06T17:01:00+03:00
фигурное катание
спорт
зимние олимпийские игры 2026
глеб смолкин
этери тутберидзе
диана дэвис
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Представляющие Грузию фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин пожаловались на сильный запах сигаретного дыма в Олимпийской деревне.
Ранее несколько спортсменов выразили недовольство условиями проживания в Олимпийской деревне. В частности, норвежский лыжник Йоханнес Клебо сообщил о проблемах с интернетом в отеле, а японский конькобежец Тацуя Синама назвал атмосферу в деревне очень пугающей.
"Ничего не починили, - ответил Смолкин на вопрос, починили ли свет в Олимпийской деревне. - Честно говоря, (состояние) оставляет желать лучшего", - сказал фигурист Sport24.
«
"А у меня в туалете то ли наверху, то ли внизу курят", - заявила Дэвис.
"Будем вычислять. Потому что прямо несет куревом", - добавил Смолкин. "У меня астма", - подчеркнула спортсменка.
"Поэтому максимально некомфортно во всех смыслах", - резюмировал Смолкин.
Соревновательная часть Олимпиады стартовала 4 февраля. В пятницу дочь российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе и Смолкин набрали 78,97 балла и заняли шестое место в ритмическом танце в рамках командного турнира.