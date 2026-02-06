Рейтинг@Mail.ru
Дочь Тутберидзе пожаловалась на запах дыма сигарет в Олимпийской деревне
Фигурное катание
 
16:59 06.02.2026 (обновлено: 17:01 06.02.2026)
Дочь Тутберидзе пожаловалась на запах дыма сигарет в Олимпийской деревне
Дочь Тутберидзе пожаловалась на запах дыма сигарет в Олимпийской деревне
Представляющие Грузию фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин пожаловались на сильный запах сигаретного дыма в Олимпийской деревне. РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Новости
фигурное катание, зимние олимпийские игры 2026, глеб смолкин, этери тутберидзе, диана дэвис
Фигурное катание, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Глеб Смолкин, Этери Тутберидзе, Диана Дэвис
Дочь Тутберидзе пожаловалась на запах дыма сигарет в Олимпийской деревне

Фигуристка Диана Дэвис пожаловалась на запах дыма сигарет в Олимпийской деревне

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Представляющие Грузию фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин пожаловались на сильный запах сигаретного дыма в Олимпийской деревне.
Ранее несколько спортсменов выразили недовольство условиями проживания в Олимпийской деревне. В частности, норвежский лыжник Йоханнес Клебо сообщил о проблемах с интернетом в отеле, а японский конькобежец Тацуя Синама назвал атмосферу в деревне очень пугающей.
"Ничего не починили, - ответил Смолкин на вопрос, починили ли свет в Олимпийской деревне. - Честно говоря, (состояние) оставляет желать лучшего", - сказал фигурист Sport24.
«
"А у меня в туалете то ли наверху, то ли внизу курят", - заявила Дэвис.
"Будем вычислять. Потому что прямо несет куревом", - добавил Смолкин. "У меня астма", - подчеркнула спортсменка.
"Поэтому максимально некомфортно во всех смыслах", - резюмировал Смолкин.
Соревновательная часть Олимпиады стартовала 4 февраля. В пятницу дочь российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе и Смолкин набрали 78,97 балла и заняли шестое место в ритмическом танце в рамках командного турнира.
ОИ-2026.Фигурное катание.Командный турнир.Короткая программа - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Чок и Бэйтс выиграли ритм-танец на командном турнире Олимпиады
Вчера, 13:22
 
Фигурное катание, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Глеб Смолкин, Этери Тутберидзе, Диана Дэвис
 
