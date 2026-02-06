Дочь Тутберидзе пожаловалась на запах дыма сигарет в Олимпийской деревне

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Представляющие Грузию фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин пожаловались на сильный запах сигаретного дыма в Олимпийской деревне.

Ранее несколько спортсменов выразили недовольство условиями проживания в Олимпийской деревне. В частности, норвежский лыжник Йоханнес Клебо сообщил о проблемах с интернетом в отеле, а японский конькобежец Тацуя Синама назвал атмосферу в деревне очень пугающей.

"Ничего не починили, - ответил Смолкин на вопрос, починили ли свет в Олимпийской деревне. - Честно говоря, (состояние) оставляет желать лучшего", - сказал фигурист Sport24.

« "А у меня в туалете то ли наверху, то ли внизу курят", - заявила Дэвис.

"Будем вычислять. Потому что прямо несет куревом", - добавил Смолкин. "У меня астма", - подчеркнула спортсменка.

"Поэтому максимально некомфортно во всех смыслах", - резюмировал Смолкин.