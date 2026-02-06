Рейтинг@Mail.ru
Волейболисты "Белогорья" обыграли "Оренбуржье" в матче чемпионата России
Волейбол
 
21:06 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/belogore-2072797068.html
Волейболисты "Белогорья" обыграли "Оренбуржье" в матче чемпионата России
Волейболисты "Белогорья" обыграли "Оренбуржье" в матче чемпионата России - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Волейболисты "Белогорья" обыграли "Оренбуржье" в матче чемпионата России
Волейболисты белгородского "Белогорья" обыграли "Оренбуржье" в матче 23-го тура Суперлиги. РИА Новости Спорт, 06.02.2026
2026-02-06T21:06:00+03:00
2026-02-06T21:06:00+03:00
волейбол
спорт
россия
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
белогорье (белгород)
оренбуржье
россия
2026
спорт, россия, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин), белогорье (белгород), оренбуржье
Волейбол, Спорт, Россия, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин), Белогорье (Белгород), Оренбуржье
"Белогорье" обыграло "Оренбуржье" в матче 23-го тура Суперлиги

"Белогорье" обыграло "Оренбуржье" в матче 23-го тура Суперлиги

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Волейболисты белгородского "Белогорья" обыграли "Оренбуржье" в матче 23-го тура Суперлиги.
Встреча в Туле, где "Белогорье" проводит домашние матчи, завершилась победой хозяев со счетом 3-0 (28:26, 25:22, 25:20).
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди мужчин)
06 февраля 2026 • начало в 19:00
Завершен
Белогорье
3 : 028:2625:2225:20
Оренбуржье
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Белогорье" (15 побед, 8 поражений) занимает пятое место в таблице Суперлиги, где "Оренбуржье" (7 побед, 16 поражений) идет 12-м.
В следующем туре "Белогорье" примет "Факел-Ямал" из Нового Уренгоя 11 февраля. "Оренбуржье" днем раньше сыграет с казанским "Зенитом" на домашней площадке.
Результаты других матчей:
"Енисей" (Красноярск) - МГТУ (Москва) - 3-1 (23:25, 25:18, 25:22, 25:23);
"Газпром-Югра" (Сургут) - "Факел-Ямал" - 2-3 (25:22, 30:28, 23:25, 23:25, 12:15);
"Горький" (Нижний Новгород) - "Динамо-ЛО" (Сосновый Бор) - 3-1 (24:26, 25:18, 25:19, 25:19).
 
ВолейболСпортРоссияСуперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)Белогорье (Белгород)Оренбуржье
 
