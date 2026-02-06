https://ria.ru/20260206/atalanta-2072584483.html
"Аталанта" разгромила "Ювентус" и вышла в полуфинал Кубка Италии
"Аталанта" одержала победу над "Ювентусом" в домашнем четвертьфинальном матче Кубка Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 06.02.2026
кубок италии, марио пашалич, аталанта, ювентус
