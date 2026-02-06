Рейтинг@Mail.ru
"Аталанта" разгромила "Ювентус" и вышла в полуфинал Кубка Италии
Футбол
 
01:05 06.02.2026
"Аталанта" разгромила "Ювентус" и вышла в полуфинал Кубка Италии
"Аталанта" разгромила "Ювентус" и вышла в полуфинал Кубка Италии
"Аталанта" одержала победу над "Ювентусом" в домашнем четвертьфинальном матче Кубка Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 06.02.2026
футбол
спорт
кубок италии
марио пашалич
аталанта
ювентус
лацио
спорт, кубок италии, марио пашалич, аталанта, ювентус, лацио
Футбол, Спорт, Кубок Италии, Марио Пашалич, Аталанта, Ювентус, Лацио
"Аталанта" разгромила "Ювентус" и вышла в полуфинал Кубка Италии

"Аталанта" дома победила "Ювентус" и вышла в полуфинал Кубка Италии по футболу

Полузащитник "Аталанты" Марио Пашалич
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. "Аталанта" одержала победу над "Ювентусом" в домашнем четвертьфинальном матче Кубка Италии по футболу.
Встреча в Бергамо завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Мячи забили Джанлука Скамакка (27-я минута, с пенальти), Камалдин Сулемана (77) и Марио Пашалич (85).
Кубок Италии
05 февраля 2026 • начало в 23:00
Завершен
Аталанта
3 : 0
Ювентус
27‎’‎ • Джанлука Скамакка (П)
77‎’‎ • Камальдин Сулемана
(Рауль Белланова)
85‎’‎ • Марио Пашалич
(Никола Крстович)
В полуфинале "Аталанта" сыграет с победителем встречи между "Лацио" и "Болоньей".
