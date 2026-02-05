Рейтинг@Mail.ru
WADA отклонило требование США об аудите - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
18:05 05.02.2026
WADA отклонило требование США об аудите
WADA отклонило требование США об аудите
в мире
сша
вашингтон (штат)
токио
трэвис тайгарт
всемирное антидопинговое агентство (wada)
usada
ard
сша
вашингтон (штат)
токио
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отклонило двухпартийное требование Вашингтона о независимом аудите и призвало США выплатить просроченные членские взносы, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
США отказались вносить ежегодные членские взносы в бюджет WADA на фоне конфликта организации с Антидопинговым агентством США (USADA). На 5 февраля 2026 года американская сторона до сих пор не рассчиталась за 2024 год (3 624 983 долларов) и 2025 года (3 842 482). Правительственный закон США о финансировании, подписанный на этой неделе, включает 3,7 миллиона долларов на взносы в WADA, но ограничивает выделение средств до проведения аудита "внешними антидопинговыми экспертами и опытными независимыми аудиторами".
Пресс-конференция главы РУСАДА Никиты Камаева - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Стало известно, какие клубы РПЛ РУСАДА чаще всего проверяло в 2025 году
21 января, 16:30
"Я не знаю ни одной другой международной организации с такими сильными механизмами аудита, поэтому я считаю, что у наших друзей из США нет препятствий для выполнения своих обязанностей и выплаты взносов. Думаю, это соответствует ожиданиям или пожеланиям американской стороны, а самое главное в принципе то, что этот взнос не является условным. Это чрезвычайно важный для нас момент", - заявил глава WADA Банька на пресс-конференции агентства в четверг.
Банька добавил, что "WADA финансово очень стабильно" и отсутствие выплат со стороны США "не самая большая проблема".
WADA ранее подало иск в швейцарский суд на USADA за клевету. Поводом для этого стали высказывания американской стороны в адрес WADA по делу о китайских пловцах. В апреле 2024 года немецкий телеканал ARD сообщил, что в январе 2021-го 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты на триметазидин. Тогда китайских атлетов допустили к Олимпиаде в Токио. WADA сообщило, что не наказало китайских спортсменов, так как не смогло опровергнуть вердикт Китайского антидопингового агентства (CHINADA) о непреднамеренном попадании запрещенного вещества в организмы спортсменов. Позже глава USADA Трэвис Тайгарт обвинил WADA и CHINADA в сокрытии информации. Летом 2024 года WADA с разочарованием указало USADA на то, что в 2023 году в такой большой стране, как США, было собрано 7773 пробы у 3011 спортсменов. Это меньше, чем собирали в Германии, Франции, Китае, России, Италии, Великобритании.
Празднование Дня Государственного флага - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
WADA назвало размер взноса России за 2026 год
14 января, 09:14
 
