Три передачи Ничушкина помогли "Колорадо" обыграть "Сан-Хосе" в матче НХЛ

Всего на счету 30-летнего Ничушкина 12 шайб и 22 передачи в 46 играх сезона.

"Колорадо" с 83 очками идет на первом месте в таблице Центрального дивизиона Западной конференции, потерпевший четвертое поражение подряд "Сан-Хосе" (59 очков) располагается на шестой позиции в Тихоокеанском дивизионе на Западе.