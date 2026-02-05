Рейтинг@Mail.ru
Три передачи Ничушкина помогли "Колорадо" обыграть "Сан-Хосе" в матче НХЛ
Хоккей
 
08:06 05.02.2026
Три передачи Ничушкина помогли "Колорадо" обыграть "Сан-Хосе" в матче НХЛ
Три передачи Ничушкина помогли "Колорадо" обыграть "Сан-Хосе" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Три передачи Ничушкина помогли "Колорадо" обыграть "Сан-Хосе" в матче НХЛ
"Колорадо Эвеланш" обыграл "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
2026-02-05T08:06:00+03:00
2026-02-05T08:06:00+03:00
хоккей
спорт
валерий ничушкин
арттури лехконен
джош мэнсон
колорадо эвеланш
сан-хосе шаркс
национальная хоккейная лига (нхл)
Три передачи Ничушкина помогли "Колорадо" обыграть "Сан-Хосе" в матче НХЛ

Ничушкина признали третьей звездой победного матча "Колорадо" в НХЛ

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. "Колорадо Эвеланш" обыграл "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Денвере, завершилась победой хозяев со счетом 4:2 (0:0, 2:0, 2:2). У победителей дубль оформил Арттури Лехконен (22-я и 36-я минуты), по одной шайбе забросили Джош Мэнсон (53) и Брок Нельсон (59), россиянин Валерий Ничушкин сделал три результативные передачи и был признан третьей звездой встречи. Голы гостей на счету Тимоти Лильегрена (41) и Филиппа Курашева (44).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
05 февраля 2026 • начало в 05:00
Завершен
Колорадо
4 : 2
Сан-Хосе
21:05 • Арттури Лехконен
(Валерий Ничушкин, Кэйл Макар)
35:47 • Арттури Лехконен
(Натан Маккиннон, Валерий Ничушкин)
52:44 • Джош Мэнсон
(Валерий Ничушкин, Натан Маккиннон)
58:43 • Брок Нельсон
40:43 • Тимоти Лильегрен
(Александр Веннберг, Джон Клингберг)
43:34 • Филипп Курашев
Всего на счету 30-летнего Ничушкина 12 шайб и 22 передачи в 46 играх сезона.
"Колорадо" с 83 очками идет на первом месте в таблице Центрального дивизиона Западной конференции, потерпевший четвертое поражение подряд "Сан-Хосе" (59 очков) располагается на шестой позиции в Тихоокеанском дивизионе на Западе.
Королевский обмен Панарина! Русский гений отказался от трансфера к Овечкину
Вчера, 01:15
 
Хоккей
 
