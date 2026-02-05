Три передачи Ничушкина помогли "Колорадо" обыграть "Сан-Хосе" в матче НХЛ

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. "Колорадо Эвеланш" обыграл "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Денвере, завершилась победой хозяев со счетом 4:2 (0:0, 2:0, 2:2). У победителей дубль оформил Арттури Лехконен (22-я и 36-я минуты), по одной шайбе забросили Джош Мэнсон (53) и Брок Нельсон (59), россиянин Валерий Ничушкин сделал три результативные передачи и был признан третьей звездой встречи. Голы гостей на счету Тимоти Лильегрена (41) и Филиппа Курашева (44).
05 февраля 2026 • начало в 05:00
Завершен
21:05 • Арттури Лехконен
(Валерий Ничушкин, Кэйл Макар)
35:47 • Арттури Лехконен
52:44 • Джош Мэнсон
58:43 • Брок Нельсон
40:43 • Тимоти Лильегрен
43:34 • Филипп Курашев
Всего на счету 30-летнего Ничушкина 12 шайб и 22 передачи в 46 играх сезона.
"Колорадо" с 83 очками идет на первом месте в таблице Центрального дивизиона Западной конференции, потерпевший четвертое поражение подряд "Сан-Хосе" (59 очков) располагается на шестой позиции в Тихоокеанском дивизионе на Западе.