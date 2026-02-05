Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ЦСКА интересуется защитником "Насьоналя" Мильяном
Футбол
 
17:13 05.02.2026
СМИ: ЦСКА интересуется защитником "Насьоналя" Мильяном
СМИ: ЦСКА интересуется защитником "Насьоналя" Мильяном
СМИ: ЦСКА интересуется защитником "Насьоналя" Мильяном

ЦСКА интересуется колумбийским защитником "Насьоналя" Мильяном

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Московский футбольный клуб ЦСКА интересуется колумбийским защитником уругвайского "Насьоналя" Хулианом Мильяном, сообщает журналист Родри Васкес в соцсети Х.
По информации источника, игроком также интересуются мексиканский "Крус Асуль" и одна команда из высшего дивизиона чемпионата Бразилии. "Насьональ" намерен выручить с продажи игрока не менее 5 миллионов долларов.
Мильяну 27 лет. На протяжении карьеры он выступал за колумбийские клубы "Льянерос", "Интер Пальмира", "Патриотас" и "Санта-Фе". Трансферная стоимость игрока, по данным портала Transfermakt, оценивается в 2,3 миллиона евро.
Чалов испортил себе карьеру, считает бывший футболист ЦСКА Пономарев
4 февраля, 17:31
