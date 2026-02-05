https://ria.ru/20260205/tsska-2072519828.html
СМИ: ЦСКА интересуется защитником "Насьоналя" Мильяном
СМИ: ЦСКА интересуется защитником "Насьоналя" Мильяном - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
СМИ: ЦСКА интересуется защитником "Насьоналя" Мильяном
Московский футбольный клуб ЦСКА интересуется колумбийским защитником уругвайского "Насьоналя" Хулианом Мильяном, сообщает журналист Родри Васкес в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 05.02.2026
2026-02-05T17:13:00+03:00
2026-02-05T17:13:00+03:00
2026-02-05T17:13:00+03:00
футбол
спорт
бразилия
насьональ (монтевидео)
пфк цска
крус асуль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/05/2046511079_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_b2e930fcf23abaf3bb08dd1c6e20cf34.jpg
https://ria.ru/20260204/chalov-2072274185.html
бразилия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/05/2046511079_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0c47e5e441a528dccfe36258f820d381.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, бразилия, насьональ (монтевидео), пфк цска, крус асуль
Футбол, Спорт, Бразилия, Насьональ (Монтевидео), ПФК ЦСКА, Крус Асуль
СМИ: ЦСКА интересуется защитником "Насьоналя" Мильяном
ЦСКА интересуется колумбийским защитником "Насьоналя" Мильяном