"Спартак" продлил контракт с Денисовым
Футбол
 
16:47 05.02.2026 (обновлено: 16:50 05.02.2026)
"Спартак" продлил контракт с Денисовым
Московский "Спартак" продлил контракт с защитником Даниилом Денисовым
"Спартак" продлил контракт с Денисовым

"Спартак" продлил контракт с защитником Даниилом Денисовым

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Московский "Спартак" продлил контракт с защитником Даниилом Денисовым, сообщается на сайте футбольного клуба.
Новое соглашение с Денисовым рассчитано до лета 2030 года.
«
"Продление контракта с Даниилом - важное событие для клуба. Ведь это игрок, который прошел вертикаль "Спартака", играл за молодежку и вторую команду. Он уже получил богатый опыт, при этом по-прежнему молод и точно способен выйти на еще более высокий уровень. Отмечу, что Денисов хотел продолжить свой путь в "Спартаке" и полностью предан клубу", - заявил спортивный директор "Спартака" Франсис Кахигао.
Денисову 23 года, он является воспитанником академии "Спартака", за основную команду дебютировал в 2021 году. Всего в составе "красно-белых" защитник принял участие в 139 матчах и забил один мяч. Вместе с командой Денисов завоевал бронзу чемпионата России и завоевал Кубок страны. Также на его счету один матч в составе сборной России.
